HomeArea Urbana

Restaurate due edicole sacre nel cuore di Cosenza vecchia: segni di fede e identità ritrovata

Restaurate le edicole della Madonna del Rosario con i santi domenicani e della Madonna Incoronata. Due simboli di fede e identità che tornano a illuminare il cuore di Cosenza Vecchia

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA –  Le icone sacre non sono soltanto opere d’arte: custodiscono la memoria religiosa, sociale e artistica di una comunità. Nei vicoli di Cosenza Vecchia, queste immagini votive hanno rappresentato per secoli punti di riferimento e di orientamento, diventando parte integrante dell’atmosfera del centro storico. Indicavano una strada, ricordavano una grazia ricevuta, offrivano un luogo di ritrovo: una vera e propria “segnaletica” di altri tempi, capace di rafforzare senso di appartenenza e identità collettiva.

Cosenza Vecchia: restaurate due edicole storiche

Oggi alcuni di questi preziosi segni di devozione sono tornate a nuova vita. Come ha evidenziato Francesco Alimena, consigliere comunale di Cosenza delegato ad Agenda Urbana e Centro Storico sono state infatti restaurate due edicole storiche: quella della Madonna del Rosario con santi domenicani, situata sulla facciata di Palazzo Marini Serra, e quella della Madonna Incoronata, collocata presso gli archi di San Biase.

Gli interventi rientrano nel programma CIS “Valorizzazione dei Percorsi e dei Beni Architettonici del Centro Storico”, volto a restituire bellezza e dignità al cuore antico della città. Non si tratta soltanto di recuperare opere d’arte, ma di far rivivere la memoria collettiva, riportando indietro le lancette di un tempo che scorre inesorabile.

Tra le pietre consumate del centro storico, le edicole restaurate tornano a raccontare storie di fede, di comunità e di identità condivisa, ridando voce a un patrimonio che non smette di parlare al presente.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

legambiente serre cosentine pneumatici fuori uso

A Cosenza e dintorni, la raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso con Legambiente ed...

Area Urbana
COSENZA - Prosegue con determinazione la lotta all’abbandono illegale dei pneumatici fuori uso (PFU) a Cosenza e sul territorio calabrese. Anche quest’anno, per la...

Paola, minaccia di morte una giovane e viola la sorveglianza speciale: arrestato 36enne

Tirreno
PAOLA (CS) – Una giovane donna, esasperata dalle continue minacce si è rivolta alla Polizia. Da lì è scattata l’operazione che ha portato all’arresto...
assolto l’imprenditore cosentino accusato di falsità in cambiali

Catanzaro: assolto imprenditore cosentino. Era accusato di falsità in cambiali

Area Urbana
CATANZARO - La Corte d’Appello di Catanzaro ha assolto un imprenditore di Cosenza, inizialmente condannato a due anni di reclusione per falsità in cambiali...
Statale 106 investito

Investito da un’auto sulla statale 106 a Marina di Gioiosa: anziano muore in ospedale

Calabria
LOCRI (RC) - È morto all'ospedale di Locri , V. J. di 85 anni, vittima di un grave incidente stradale che si è verificato...
provincia di Cosenza - piazza 15 marzo

Concorso “blindato” alla Provincia di Cosenza: Cgil e Fp Cgil evidenziano nuove irregolarità

Area Urbana
COSENZA - La CGIL e la Funzione Pubblica CGIL continuano a denunciare con fermezza le gravi irregolarità che stanno emergendo nella gestione del cosiddetto...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37444Area Urbana22551Provincia19928Italia8041Sport3878Tirreno2973Università1474
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Tirreno

Paola, minaccia di morte una giovane e viola la sorveglianza speciale:...

PAOLA (CS) – Una giovane donna, esasperata dalle continue minacce si è rivolta alla Polizia. Da lì è scattata l’operazione che ha portato all’arresto...
Statale 106 investito
Calabria

Investito da un’auto sulla statale 106 a Marina di Gioiosa: anziano...

LOCRI (RC) - È morto all'ospedale di Locri , V. J. di 85 anni, vittima di un grave incidente stradale che si è verificato...
Studentessa computer appunti
Area Urbana

Università Pegaso: l’ateneo digitale con 93 corsi di laurea è a...

COSENZA - L'Università Pegaso è un ateneo digitale riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca sin dal 2006. In un mondo che corre sempre più...
Francesco Coistabile Familia
Area Urbana

Familia, del regista di Cosenza Francesco Costabile, è il film italiano...

COSENZA - Sarà "Familia" di Francesco Costabile, regista cosentino di 44 anni, e già autore di Una femmina (2022), a rappresentare l’Italia nella corsa all’Oscar...
Sorpassometro Acquappesa
Tirreno

Acquappesa, l’associazione Altvelox denuncia il “sorpassometro”: dubbi su legalità e omologazione

ACQUAPPESA (CS)– il “sorpassometro” di Acquappesa sarebbe senza omologazione ufficiale, senza aggiornamenti tecnici e senza piani del traffico previsti dalla legge. È quanto denuncia...
Incidente Fuscaldo Statale 18
Tirreno

Fuscaldo, violento scontro tra una Focus e una Peugeot sulla Statale...

FUSCALDO (CS) - Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore”, dove si è verificato un incidente...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA