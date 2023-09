‘Reset’, presidente Asd Palasport Europa deposita memoria e chiede di essere sentito

RENDE – Christian Francesco Dodaro, presidente dell’ASD Palasport Europa di Rende, ha depositato una memoria per chiarimenti e si è detto disponibile ad essere sentito sui fatti relativi all’aggiudicazione del bando di gestione del Palazzetto di Rende, oggetto del procedimento penale “Reset” e della Relazione del Prefetto di Cosenza per lo scioglimento del Comune di Rende.

«Nei mesi scorsi – scrive Dodaro – con riferimento all’aggiudicazione del bando per la gestione del Palazzetto dello sport di Rende, sono emerse notizie riguardanti il coinvolgimento del sottoscritto e della Asd Palasport Europa, da me presieduta, in fatti oggetto di giudizio nel Procedimento penale n. 3804/2017 Mod. 21 DDA , c.d. operazione “Reset”».

«Tali circostanze, si è scritto sulla stampa, sarebbero oggetto anche della Relazione del Prefetto di Cosenza per lo scioglimento del Comune di Rende. Nella ricostruzione dei fatti, il sottoscritto viene indicato, in ragione di una lontana parentela -prima di tali notizie di stampa da me disconosciuta- quale “testa di legno” di esponenti della criminalità organizzata, e per tale ragione aggiudicatario del bando di gara».

«Al fine di tutelare la mia onorabilità ed immagine – conclude Dodaro – l’esercizio della mia attività, nonché contribuire all’accertamento della verità, in relazione alle suddette circostanze ho provveduto, il 7 settembre scorso, a depositare, all’attenzione della Procura della Repubblica di Catanzaro DDA, della Prefettura di Cosenza e dei Commissari della Commissione straordinaria del Comune di Rende, una memoria per chiarire la mia assoluta estraneità rispetto ai fatti per come ricostruiti. Nella memoria ho manifestato la mia piena disponibilità ad essere sentito in relazione a tali circostanze da tutte le Autorità procedenti».