Reset, attesa la sentenza: a Rende voti venduti dalla ‘ndrangheta per il Palazzetto, e stipendi da 500 euro

CASTROVILLARI (CS) – Elezioni pilotate dalla ‘ndrangheta a Rende. È attesa per il tardo pomeriggio di martedì 15 luglio, nell’aula bunker di Castrovillari, la sentenza di primo grado del maxi processo Reset per 122 imputati. Indagati ai quali si sommano i 119 giudicati con rito abbreviato. La Dda di Catanzaro, rappresentata dai pm Vito Valerio e Corrado Cubellotti ha chiesto 111 condanne e 10 assoluzioni. L’inchiesta fece scattare oltre 200 arresti nel settembre 2022 e mira a dimostrare l’esistenza di una confederazione di clan, tra l’area urbana di Cosenza e i Comuni limitrofi. Fotografa l’influenza sull’economia locale della matassa di estorsioni, usura, narcotraffico, autoriciclaggio, corruzione sulla quale si pronuncerà il collegio giudicante del Tribunale di Cosenza presieduto da Carmen Ciarcia con a latere i giudici Urania Granata e Iole Vigna. Ieri si è tenuta l’ultima udienza dibattimentale che vede alla sbarra, tra gli altri, l’ex sindaco di Rende Marcello Manna; Vittorio Toscano già assessore comunale alla Cultura, Turismo e Commercio e Pino Munno ex assessore ai Lavori Pubblici ed ex responsabile della Rende Servizi.

L’assessore Toscano e la falsa testimonianza

Vittorio Toscano ha subito per ben due volte, nel 2016, l’incendio delle proprie auto. Danneggiamenti di natura intimidatoria che lo avevano portato a sporgere denuncia. E poi ritirarla. Un gesto che sarebbe stato ordinato da Massimo D’Ambrosio, assolto da ogni accusa in merito proprio grazie al passo indietro fatto dell’ex assessore alla Cultura. Dopo l’incontro con l’avvocato Paolo Pisani (assolto in abbreviato), Fabiano Ciranno (condannato in abbreviato a 14 anni e 8 mesi) e Ivan Montualdista, torna dalle forze dell’ordine e ritratta quanto verbalizzato. Accusato di falsa testimonianza per il pubblico ufficiale è stata richiesta la condanna a 3 anni di reclusione. Le minacce lamentate riguardavano le pressioni ricevute da Massimo D’Ambrosio in relazione ai suoi compiti istituzionali per una serie di licenze e attività che avrebbe dovuto rilasciare in suo favore e non in favore di altri. Il focus è sul bar Colibrì assegnato alla moglie di Adolfo D’Ambrosio in un immobile di proprietà comunale nei pressi dell’area mercatale di Villaggio Europa. Il bar Colibrì era ritenuto avamposto del gruppo D’Ambrosio e ha incuriosito la Direzione distrettuale antimafia sino al punto da indurre l’amministrazione a revocare la licenza e sgomberarlo.

Il sostegno dei clan all’ex assessore Pino Munno

Da un assessore minacciato, il pm Vito Valerio nella requisitoria, passa a «un assessore che, invece è completamente a disposizione di D’Ambrosio Massimo». Il fratello del boss, secondo l’accusa, in Comune entra sia per intimidire Toscano sia per parlare di “lavoro” con Pino Munno per il quale è stata richiesta la condanna a 10 anni di reclusione. Durante la campagna elettorale del 2019 che vede Munno ricandidato e riconfermato nella Giunta Manna, tra le persone convocate per raccattare voti c’è Eugenio Filice. È il fisioterapista di Manna e D’Ambrosio, ambisce ad avere la delega alla sanità e per lui la pubblica accusa invoca una condanna a 7 anni di reclusione. Intercettato mentre conversa con Ivan Montualdista gli confessa di aver contattato Munno il quale si è detto soddisfatto del risultato alle urne. E poi afferma Filice «mi ha detto — io ho un bisogno di un tecnico come te — perché vuole fare questa clinica a Rende paese, un alberghetto per anziani, io gli ho individuato il progetto, io gli ho dato l’input, c’è il vecchio palazzo Basile che è stato vandalizzato. Qualunque cosa sia gli do una mano e lui ha detto che siccome c’è già il finanziamento che è stato già mandato a trance di soldi, sono state già individuate le strutture dove saranno gli interventi. Gliel’ho detto che io devo andare a fare il dirigente». Tra gli imputati per il voto di scambio contestato a Pino Munno c’è anche Sandro Perri, dipendente della Rende Servizi. Viene contattato da Massimo D’Ambrosio il quale senza giri di parole chiede voti affermando «io sto portando a Manna e a Munno». Perché D’Ambrosio li sostiene? Lo spiega in un’intercettazione captata dagli investigatori «io lo do, il voto, a chi mi ha servito e mi ha favorito. Per onorare questo impegno a favore di Munno Pino io ho rifiutato 100 euro a voto». I contanti non interessano, l’obiettivo è il Palazzetto dello Sport di Villaggio Europa, quartiere roccaforte del gruppo D’Ambrosio.

Il Palazzetto dello Sport in cambio dei voti

A distanza di un paio di mesi dal risultato elettorale i procacciatori di voti in cambio di favori sono in fibrillazione. Attendono di ottenere i vantaggi che li hanno mossi a sostenere lo schieramento di Manna. Massimo D’Ambrosio sollecita quindi Munno a portare “un’imbasciata” al neosindaco per ricordargli l’impegno preso con il gruppo e far presente che hanno “un persona pulita” alla quale intestare la gestione del Palazzetto dello Sport. Massimo D’Ambrosio racconta poi alla moglie, in una conversazione intercettata dagli investigatori, che Manna avrebbe consigliato di presentare un progetto dicendogli «se ora ci vuoi tornare, ora io faccio la gara, apro il bando. Ha detto che mancano altri 200 mila euro per finire il palazzetto. Portami il nominativo che firmiamo il bando. Lui gli ha detto che voglio la gestione, ci voglio fare un bar, il tabacchino, portami questo qua ha detto». Adolfo condannato nel maxiprocesso Reset con rito abbreviato a 20 anni di reclusione (assolto però dal reato di corruzione elettorale) una volta scarcerato fa un ulteriore passo in avanti rispetto a quelle che erano le sue iniziali mire sulla gestione del Palazzetto. Vuole chiedere delle modifiche ai lavori che possano essere funzionali all’attività del bar che vorrebbe riallestire nella casettina dell’area mercatale contigua al palasport, intende decidere anche come predisporre la zona parcheggi. Anche se ciò che preme maggiormente è che i lavori terminino al più presto. E il sindaco possa assegnare al gruppo D’Ambrosio la concessione dell’infrastruttura nuova di zecca costata ai rendesi oltre 5 milioni di euro.

Non solo il gruppo D’Ambrosio votava Manna

Marcello Manna ha ricoperto la carica di sindaco sino allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose: da giugno 2014 al giugno 2023. Il pm Vito Valerio ne ha chiesto la condanna a 10 anni di reclusione e nell’illustrarne le motivazioni ha descritto l’intervento del clan D’Ambrosio nella campagna elettorale del 2019. Massimo D’Ambrosio agisce seguendo le direttive di Adolfo, il fratello detenuto che verrà scarcerato dopo l’insediamento del nuovo Consiglio comunale. In cerca di voti l’ex sindaco Manna avrebbe però proposto anche ad Agostino Briguori e Antonio Manzo (figure gravitanti nel sottobosco criminale, ma non nel gruppo D’Ambrosio) di candidare una persona di sua fiducia e comunque di aiutarlo. La merce di scambio è l’intercessione volta al mantenimento dei locali commerciali all’interno del campus universitario dai quali le società di Briguori sono state sfrattate. Per recuperare voti Briguori (per il quale il pm ha chiesto la condanna a 21 anni di reclusione) propone di andare a fare dei “comizi” in alcune aziende: una con 20 lavoratori, un’altra con oltre 500 dipendenti, ecc.

La tradizione delle elezioni pilotate a Rende

A scendere in campo al fianco di Briguori c’è Antonio Manzo (condannato in abbreviato anche per corruzione elettorale a 11 anni e 4 mesi di reclusione) che promette di portare almeno 400 voti. Qual è il prezzo? In totale 20 posti di lavoro nelle cooperative a 500/600 euro al mese. Questo meccanismo di negoziazione polito/mafioso nelle elezioni amministrative del Comune di Rende, per la Dda di Catanzaro non è una novità. Anzi. Almeno dal 2009 sarebbe un approccio «sistematico». A dimostrarlo è l’incontro tra Adolfo D’Ambrosio e Sandro Principe avvenuto nel 2010 in occasione delle elezioni regionali, documentato nell’inchiesta Sistema Rende. Un processo in attesa di una nuova pronuncia della Corte d’Appello in cui l’attuale sindaco risponde dei reati di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio.

Le richieste di condanna avanzate dal pm

Abate Fabrizio, assoluzione perché il fatto non costituisce reato Abruzzese Fiore, 21 anni e 4 mesi di reclusione Abbruzzese Rosaria, 24 anni di reclusione Abruzzese Giovanni, 20 anni di reclusione Aloise Giovanni, 18 anni di reclusione Aloia Pierangelo, 3 anni c mesi 4 di reclusione Antonucci Armando, 16 anni di reclusione Amo Rosina, 2 anni di reclusione e 6.000 euro di multa Attesi Ariosto, 10 anni di reclusione Aurelio Rosario, 2 anni di reclusione Bartucci Danilo, 3e anni di reclusione e 1.500 euro di multa. Bartucci Giuseppe, 16 anni di reclusione Benvenuto Massimo,16 anni e 6 mesi di reclusione e 18.000 euro di multa. Berlingeri Luigi, 16 anni di reclusione Bevilacqua Antonio, 12 anni di reclusione e 13.350 euro di multa Bevilacqua Cosimo, 16 anni di reclusione Bevilacqua Nicola, 20 anni di reclusione Braccioforte Aurelìa, 4 anni di reclusione e 9.000 euro di multa Briguori Agostino, 21 anni di reclusione Broccolo Giuseppe 16 anni e 6 mesi di reclusione Bruni Andrea, assoluzione perché il fatto non costituisce reato Bruni Pasquale classe ’79, 8 anni di reclusione e 50.000 euro di multa Bruni Pasquale classe’70, 8 anni di reclusione e 50.000 euro di multa Bruno Alfredo, 2 anni di reclusione Campanile Ernesto, 18 anni di reclusione Caputo Carmine, 16 anni di reclusione Carelli Damiano, 4 anni e 4 mesi di reclusione Carrello Placido, 3 anni di reclusione Carpino Andrea, 14 anni di reclusione Caruso Andrea Vincenzo, 9 anni di reclusione e 15.000 euro di multa Casella Francesco, 16 anni di reclusione Castiglione Michele, 5 anni di reclusione e 9.OO0 euro di multa Cello Andrea, 5 anni di reclusione e 9.000 euro di multa Chianello Federico, un anno di reclusione Chiodo Antonio, 4 anni di reclusione e 9.000 curo di multa Ciancio Massimo, 20 anni di reclusione Cirillo Giuseppe, un anno e 6 mesi di reclusione e 1.500 euro di multa Colasuonno Antonio, 12 anni e un mese di reclusione Conte Cesare, 3 anni di reclusione Covelli Antonio, assoluzione perché il fatto non costituisce reato D’Ambrosio Aldo Andrea, un anno e 6 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa D’Ambrosio Emma, un anno di reclusione D’Ambrosio Massimo, 30 anni di reclusione De Cicco Alessio, 9 anni e 4 mesi di reclusione e 9.000 euro di multa Del Popolo Sergio, 22 anni di reclusione De Mari Pietro, 5 anni di reclusione e 15.000 euro di multa De Rose Antonio, 18 anni di reclusione De Rose Pasquale, 15 anni di reclusione De Vuono Armando, 5 anni di reclusione e 10.000 euro di multa Drago Giovanni,16 anni e 10 mesi di reclusione Drago Patrizia, 3 anni e mesi 4 di reclusione Falcone Angelo, 3 anni di reclusione Ferrare Umile, 2 anni di reclusione Filice Eugenio, 7 anni di reclusione Fiorillo Anna, 3 anni di reclusione Fiorio Remo, 10 anni di reclusione Fuoco Fabrizio, assoluzione perché il fatto non costituisce reato Garofalo Giovanni, 16 anni di reclusione Garofalo Rosanna, 22 anni di reclusione Gervasi Mario, 10 anni e 8 mesi di reclusione Giannelli Fabio, 16 anni di reclusione Gioia Fabrizio, 3 anni e mesi 6 di reclusione Grandinctti Giovanni, 5 anni e mesi 4 di reclusione c 9.000 euro di multa Greco Simone, 3 anni e 4 mesi di reclusione Grosso Stefano, 3 anni di reclusione La Canna Sergio, 3 anni di reclusione c 4.000 euro di multa Lanzino Umile, 3 anni di reclusione e 1.500 euro di multa Lo Polito Massimiliano, 12 anni di reclusione Lucanto Silvia, 3 anni di reclusione Lucà Antonio, 10 anni di reclusione e 70.000 euro di multa Maione Gianluca, assoluzione perché il fatto non sussiste Manna Marcello, 10 anni di reclusione Manzo Cosimo, 9 anni emesi 4 di reclusione e 9.000 euro di multa Marchiotti Francesco, 6 mesi di reclusione Marigliano Stefano Antonio, 9 anni e 4 mesi di reclusioni e 6.670 euro di multa Maritato Roberta, 4 anni di reclusione. Mazzei Andrea, 21 anni di reclusione Midolla Giuseppe, 9 anni di reclusione e 15.000 euro di multa Mollica Bruno, assoluzione perché il fatto non costituisce reato Monderà Giuseppe, 3 anni di reclusione e 4.000 euro di multa Morabito Francesco, 3 anni e mesi 4 di reclusione Morrone Alessandro, 16 anni di reclusione Morrone Filippo, 3 anni di reclusione Munno Pino, 10 anni di reclusione Orlando Silvio, 5 anni di reclusione Palermo Massimo, 3 anni di reclusione Papara Francesco, 3 anni e 4 mesi di reclusione Perri Mario, 22 anni di reclusione Perri Sandro, 6 anni di reclusione Perrone Giuseppe, 16 anni e 9 mesi di reclusione. Pignataro Antonio, 8 anni 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 13.300 euro di multa Policastri Antonio Carmine, 3 anni e 4 mesi di reclusione Presta Antonio, 30 anni di reclusione Presta Giuseppe, 20 anni di reclusione Prete Domenico, 2 anni di reclusione Prete Remo,9 anni e mesi 4 di reclusione e 9.000 euro di multa Raimondo Sergio,22 anni di reclusione Recchia Paolo,20 anni di reclusione Reda Andrea, 10 anni e 8 mesi di reclusione Reda Ines, assoluzione perché il fatto non costituisce reato Reda Francesco, 3 anni e 4 mesi di reclusione Reda Paolo, assoluzione perché il fatto non costituisce reato Rizzati Marcello, 3 anni e 4 mesi di reclusione Romano Denny, 16 anni di reclusione Rossiello Massimiliano, 6 mesi di reclusione Ruffolo Christian Francesco, 6 anni di reclusione Rugiano Rosa, 4 anni di reclusione e 9.000 euro di multa Salerno Domenico, 2 anni e 8 mesi di reclusione e 8.000 euro di multa Sannà Domenico, 3 anni di reclusione Scartato Orlando, 12 anni di reclusione Sirangelo Mario, 3 anni di reclusione Stella Alessandro, 13 anni di reclusione Stola Francesco, 17 anni di reclusione Passone Francesco, assoluzione perché il fatto non costituisce reato Tiralongo Francesca, assoluzione perché il fatto non costituisce reato Toscano Vittorio, 3 anni di reclusione Trinni Ivan, 12 anni di reclusione Trinili Mario, un anno e 6 mesi di reclusione Volpentesta Massimo, 10 anni di reclusione e 50.000 euro di multa Vomero Sandro, 16 anni di reclusione Vozza Christian, 4 anni e 4 mesi di reclusione

I nomi degli imputati già giudicati con rito abbreviato

I nomi di tutti gli indagati

