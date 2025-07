Reset, attesa la sentenza del maxiprocesso contro le cosche della ‘ndrangheta cosentina (NOMI)

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Domani sarà pronunciata la sentenza di primo grado del maxiprocesso Reset. Il collegio giudicante presieduto da Carmen Ciarcia con a latere i giudici Urania Granata e Iole Vigna è chiamato ad esprimersi sulla posizione di oltre 120 imputati. La lettura del verdetto è prevista nell’aula bunker di Castrovillari a partire dalle 17:00 di domani, martedì 15 luglio 2025. Dei 245 indagati coinvolti 119 sono stati già giudicati con il rito abbreviato che ha portato a 36 assoluzioni.

Maxiprocesso Reset, le richieste della pubblica accusa

Troppi “non ricordo” e minacce trasformate in espressioni scherzose, secondo i pm Vito Valerio e Corrado Cubellotti, avrebbero influito sulla genuinità delle testimonianze rese durante il processo. La pubblica accusa ha chiesto l’assoluzione di 10 persone: Fabrizio Abate, Andrea Bruni, Antonio Covelli, Fabrizio Fuoco, Gianluca Maione, Bruno Mollica, Ines Reda, Paolo Reda, Francesco Tassone, Francesca Tiralongo. Le pene più alte invocate dagli uffici distrettuali invece sono state quelle a carico di Massimo D’Ambrosio e Antonio Presta: 30 anni di reclusione ciascuno. Entrambi sono ritenuti elementi di spicco delle cosche operanti nell’area urbana di Cosenza e nei Comuni limitrofi.

La cassa comune e il ruolo di Patitucci

Clan divisi in gruppi che versano in una cassa comune parte dei loro guadagni illeciti, provento delle attività criminali: estorsioni, usura con interessi al 240%, narcotraffico, turbativa d’asta, reati contro la pubblica amministrazione, riciclaggio, ecc.. Una “bacinella” che secondo l’accusa sarebbe controllata da Francesco Patitucci (già condannato all’ergastolo in via definitiva per l’omicidio Lenti/Gigliotti), ritenuto il boss della confederazione di clan nel maxiprocesso Reset dove è stato condannato in abbreviato a 20 di reclusione. A sostituirlo, per l’accusa, sarebbe stato Roberto Porcaro che avrebbe favorito la presunta alleanza tra “zingari e italiani”, condannato come il suo capo a 20 anni di reclusione in abbreviato.

I gruppi confederati della ‘ndrangheta cosentina

La Procura distrettuale di Catanzaro ipotizza che la confederazione di ‘ndrangheta oggetto dell’inchiesta Reset sia suddivisa in gruppi. Questi sarebbero composti come illustrato nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catanzaro Alfredo Ferraro, che fece scattare gli arresti dell’operazione della DDA all’alba del 1° settembre 2022.

Gruppo Patitucci: Patitucci Francesco, Lanzino Ettore, Ruà Gianfranco, Bruni Gianfranco (detto U Tupinaru), Rango Maurizio, Lamanna Carlo, Sottile Ettore, Piromallo Mario (detto Renato), Ariello Salvatore (detto Sasà), Illuminato Antonio, Garofalo Rosanna, Catanzaro Alessandro, Raimondo Sergio, Iirillo Giuseppe (detto Vecchiareddra), Avolio Luigi, Chiappetta Patrizio, Bartucci Giuseppe, Ciancio Massimo, De Francesco Valentino, De Giovanni Andrea, Garofalo Giovanni, Ripepi Francesco, Saturnino Marco, Pezzi Erminio, Presta Gennaro, Maestri Gianluca, Olibano Roberto Junior.

Patitucci Francesco, Lanzino Ettore, Ruà Gianfranco, Bruni Gianfranco (detto U Tupinaru), Rango Maurizio, Lamanna Carlo, Sottile Ettore, Piromallo Mario (detto Renato), Ariello Salvatore (detto Sasà), Illuminato Antonio, Garofalo Rosanna, Catanzaro Alessandro, Raimondo Sergio, Iirillo Giuseppe (detto Vecchiareddra), Avolio Luigi, Chiappetta Patrizio, Bartucci Giuseppe, Ciancio Massimo, De Francesco Valentino, De Giovanni Andrea, Garofalo Giovanni, Ripepi Francesco, Saturnino Marco, Pezzi Erminio, Presta Gennaro, Maestri Gianluca, Olibano Roberto Junior. Gruppo Porcaro: Porcaro Roberto, Guido Silvia, Caputo Carmine, D’Elia Massimiliano, Rende Michele, Morrone Alessandro (classe 1972), Mazzei Andrea, Greco Francesco, Russo Antonio (detto Tonino), Broccolo Giuseppe, Perrone Giuseppe, Turboli Alberto, Turboli Danilo, La Canna Sergio, Falvo Rosetta, Stola Francesco, Drago Carlo, Drago Giovanni, Granata Alberigo.

Porcaro Roberto, Guido Silvia, Caputo Carmine, D’Elia Massimiliano, Rende Michele, Morrone Alessandro (classe 1972), Mazzei Andrea, Greco Francesco, Russo Antonio (detto Tonino), Broccolo Giuseppe, Perrone Giuseppe, Turboli Alberto, Turboli Danilo, La Canna Sergio, Falvo Rosetta, Stola Francesco, Drago Carlo, Drago Giovanni, Granata Alberigo. Gruppo Zingari “Banana”: Abruzzese Fioravante (detto Banana o Fiore), Abbruzzese Luigi (detto Pikachu), Abbruzzese Marco (detto Lo Struzzo), Abbruzzese Nicola (detto il Pazzo), Abbruzzese Franco (detto A’ Brezza o Il Cantante), Abbruzzese Celestino (detto Claudio o Micetto), Palmieri Anna, Abbruzzese Rosaria (detta La Rumena), Abruzzese Antonio (classe 1984), Alushi Claudio, Barone Ivan, Benvenuto Gianluca, Bevilacqua Fabio, Bevilacqua Leonardo, Bevilacqua Luigi (detto Gino Del Cafarone o Zannuto), Bevilacqua Nicola, Marotta Antonio (detto Capiceddra), Curcio Francesco, Casella Francesco, Tornelli Marco, Bevilacqua Cosimo (detto Mimi).

Abruzzese Fioravante (detto Banana o Fiore), Abbruzzese Luigi (detto Pikachu), Abbruzzese Marco (detto Lo Struzzo), Abbruzzese Nicola (detto il Pazzo), Abbruzzese Franco (detto A’ Brezza o Il Cantante), Abbruzzese Celestino (detto Claudio o Micetto), Palmieri Anna, Abbruzzese Rosaria (detta La Rumena), Abruzzese Antonio (classe 1984), Alushi Claudio, Barone Ivan, Benvenuto Gianluca, Bevilacqua Fabio, Bevilacqua Leonardo, Bevilacqua Luigi (detto Gino Del Cafarone o Zannuto), Bevilacqua Nicola, Marotta Antonio (detto Capiceddra), Curcio Francesco, Casella Francesco, Tornelli Marco, Bevilacqua Cosimo (detto Mimi). Gruppo “gli altri Zingari”: Bevilacqua Fiore (detto Manu Muzza), Bevilacqua Francesco, Fuoco Oscar (detto Il Malandrino), Madio Saverio, Romano Denny, Abruzzese Giovanni (detto Cinese), Bevilacqua Cosimo (detto Corvo Nero), Del Popolo Sergio (detto U Sapunaru), Perri Mario, Luchetta Marco, Satiro Eugenio, Zinno Antonio (detto Totonno), Abruzzese Antonio (detto Strusciatappine), Abruzzese Rocco (detto Pancione), Abruzzese Saverio, D’Elia Cesare (detto Cesarino), Manzo Antonio (detto Tonino o Pipistrello o Stippa), Abruzzese Fiore detto Ninuzzo, Berlingieri Luigi (detto Cinese o Giapponese), Impieri Luciano.

Bevilacqua Fiore (detto Manu Muzza), Bevilacqua Francesco, Fuoco Oscar (detto Il Malandrino), Madio Saverio, Romano Denny, Abruzzese Giovanni (detto Cinese), Bevilacqua Cosimo (detto Corvo Nero), Del Popolo Sergio (detto U Sapunaru), Perri Mario, Luchetta Marco, Satiro Eugenio, Zinno Antonio (detto Totonno), Abruzzese Antonio (detto Strusciatappine), Abruzzese Rocco (detto Pancione), Abruzzese Saverio, D’Elia Cesare (detto Cesarino), Manzo Antonio (detto Tonino o Pipistrello o Stippa), Abruzzese Fiore detto Ninuzzo, Berlingieri Luigi (detto Cinese o Giapponese), Impieri Luciano. Gruppo Presta: Presta Francesco detto “Franco”, Pellegrino Damiana, Presta Antonio (detto Tonino), Roberto Presta (detto Hobby), Presta Giuseppe (detto Peppolo), Ciliberti Francesco (detto Cicilluzzo), Scorza Costantino (detto Costanzo o Il Vecchio), Sollazzo Mario (detto Rondine), Antonucci Armando (detto U Dottore), Ferraro Cristian (detto Champagne), Giannelli Fabio (detto Leonino), Marsico Mauro (detto Lupin), lantorno Francesco (detto Tarzanicchiu), Vomero Sandro.

Presta Francesco detto “Franco”, Pellegrino Damiana, Presta Antonio (detto Tonino), Roberto Presta (detto Hobby), Presta Giuseppe (detto Peppolo), Ciliberti Francesco (detto Cicilluzzo), Scorza Costantino (detto Costanzo o Il Vecchio), Sollazzo Mario (detto Rondine), Antonucci Armando (detto U Dottore), Ferraro Cristian (detto Champagne), Giannelli Fabio (detto Leonino), Marsico Mauro (detto Lupin), lantorno Francesco (detto Tarzanicchiu), Vomero Sandro. Gruppo Di Puppo: Michele Di Puppo, Di Puppo Umberto, Superbo Alberto, D’Alessandro Marco, Piattello Enzo, Campanile Ernesto, Zaffonte Giuseppe.

Michele Di Puppo, Di Puppo Umberto, Superbo Alberto, D’Alessandro Marco, Piattello Enzo, Campanile Ernesto, Zaffonte Giuseppe. Gruppo D’Ambrosio: D’Ambrosio Adolfo, D’Ambrosio Massimo, Montualdista Ivan, Ciranno Fabiano (detto Fabio), Ferrise Simone, Bertoldi Massimo, Caruso Andrea Vincenzo, Midulla Giuseppe, Lucanto Marco, Zengaro Roberto, De Rose Antonio.

Le richieste di condanna avanzate dal pm

Abate Fabrizio, assoluzione perché il fatto non costituisce reato Abruzzese Fiore, 21 anni e 4 mesi di reclusione Abbruzzese Rosaria, 24 anni di reclusione Abruzzese Giovanni, 20 anni di reclusione Aloise Giovanni, 18 anni di reclusione Aloia Pierangelo, 3 anni e mesi 4 di reclusione Antonucci Armando, 16 anni di reclusione Amo Rosina, 2 anni di reclusione e 6.000 euro di multa Attesi Ariosto, 10 anni di reclusione Aurelio Rosario, 2 anni di reclusione Bartucci Danilo, 3e anni di reclusione e 1.500 euro di multa. Bartucci Giuseppe, 16 anni di reclusione Benvenuto Massimo,16 anni e 6 mesi di reclusione e 18.000 euro di multa Berlingeri Luigi, 16 anni di reclusione Bevilacqua Antonio, 12 anni di reclusione e 13.350 euro di multa Bevilacqua Cosimo, 16 anni di reclusione Bevilacqua Nicola, 20 anni di reclusione Braccioforte Aurelìa, 4 anni di reclusione e 9.000 euro di multa Briguori Agostino, 21 anni di reclusione Broccolo Giuseppe 16 anni e 6 mesi di reclusione Bruni Andrea classe ‘90, assoluzione perché il fatto non costituisce reato Bruni Pasquale classe ’79, 8 anni di reclusione e 50.000 euro di multa Bruni Pasquale classe’70, 8 anni di reclusione e 50.000 euro di multa Bruno Alfredo, 2 anni di reclusione Campanile Ernesto, 18 anni di reclusione Caputo Carmine, 16 anni di reclusione Carelli Damiano, 4 anni e 4 mesi di reclusione Carrello Placido, 3 anni di reclusione Carpino Andrea, 14 anni di reclusione Caruso Andrea Vincenzo, 9 anni di reclusione e 15.000 euro di multa Casella Francesco, 16 anni di reclusione Castiglione Michele, 5 anni di reclusione e 9.OO0 euro di multa Cello Andrea, 5 anni di reclusione e 9.000 euro di multa Chianello Federico, un anno di reclusione Chiodo Antonio, 4 anni di reclusione e 9.000 curo di multa Ciancio Massimo, 20 anni di reclusione Cirillo Giuseppe, un anno e 6 mesi di reclusione e 1.500 euro di multa Colasuonno Antonio, 12 anni e un mese di reclusione Conte Cesare, 3 anni di reclusione Covelli Antonio, assoluzione perché il fatto non costituisce reato D’Ambrosio Aldo Andrea, un anno e 6 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa D’Ambrosio Emma, un anno di reclusione D’Ambrosio Massimo, 30 anni di reclusione De Cicco Alessio, 9 anni e 4 mesi di reclusione e 9.000 euro di multa Del Popolo Sergio, 22 anni di reclusione De Mari Pietro, 5 anni di reclusione e 15.000 euro di multa De Rose Antonio, 18 anni di reclusione De Rose Pasquale, 15 anni di reclusione De Vuono Armando, 5 anni di reclusione e 10.000 euro di multa Drago Giovanni, 16 anni e 10 mesi di reclusione Drago Patrizia, 3 anni e mesi 4 di reclusione Falcone Angelo, 3 anni di reclusione Ferraro Umile, 2 anni di reclusione Filice Eugenio, 7 anni di reclusione Fiorillo Anna, 3 anni di reclusione Fiorio Remo, 10 anni di reclusione Fuoco Fabrizio, assoluzione perché il fatto non costituisce reato Garofalo Giovanni, 16 anni di reclusione Garofalo Rosanna, 22 anni di reclusione Gervasi Mario, 10 anni e 8 mesi di reclusione Giannelli Fabio, 16 anni di reclusione Gioia Fabrizio, 3 anni e mesi 6 di reclusione Grandinctti Giovanni, 5 anni e mesi 4 di reclusione c 9.000 euro di multa Greco Simone, 3 anni e 4 mesi di reclusione Grosso Stefano, 3 anni di reclusione La Canna Sergio, 3 anni di reclusione c 4.000 euro di multa Lanzino Umile, 3 anni di reclusione e 1.500 euro di multa Lo Polito Massimiliano, 12 anni di reclusione Lucanto Silvia, 3 anni di reclusione Lucà Antonio, 10 anni di reclusione e 70.000 euro di multa Maione Gianluca, assoluzione perché il fatto non sussiste Manna Marcello, 10 anni di reclusione Manzo Cosimo, 9 anni emesi 4 di reclusione e 9.000 euro di multa Marchiotti Francesco, 6 mesi di reclusione Marigliano Stefano Antonio, 9 anni e 4 mesi di reclusioni e 6.670 euro di multa Maritato Roberta, 4 anni di reclusione. Mazzei Andrea, 21 anni di reclusione Midolla Giuseppe, 9 anni di reclusione e 15.000 euro di multa Mollica Bruno, assoluzione perché il fatto non costituisce reato Monderà Giuseppe, 3 anni di reclusione e 4.000 euro di multa Morabito Francesco, 3 anni e mesi 4 di reclusione Morrone Alessandro, 16 anni di reclusione Morrone Filippo, 3 anni di reclusione Munno Pino, 10 anni di reclusione Orlando Silvio, 5 anni di reclusione Palermo Massimo, 3 anni di reclusione Papara Francesco, 3 anni e 4 mesi di reclusione Perri Mario, 22 anni di reclusione Perri Sandro, 6 anni di reclusione Perrone Giuseppe, 16 anni e 9 mesi di reclusione. Pignataro Antonio, 8 anni 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 13.300 euro di multa Policastri Antonio Carmine, 3 anni e 4 mesi di reclusione Presta Antonio, 30 anni di reclusione Presta Giuseppe, 20 anni di reclusione Prete Domenico, 2 anni di reclusione Prete Remo,9 anni e mesi 4 di reclusione e 9.000 euro di multa Raimondo Sergio,22 anni di reclusione Recchia Paolo,20 anni di reclusione Reda Andrea, 10 anni e 8 mesi di reclusione Reda Ines, assoluzione perché il fatto non costituisce reato Reda Francesco, 3 anni e 4 mesi di reclusione Reda Paolo, assoluzione perché il fatto non costituisce reato Rizzati Marcello, 3 anni e 4 mesi di reclusione Romano Denny, 16 anni di reclusione Rossiello Massimiliano, 6 mesi di reclusione Ruffolo Christian Francesco, 6 anni di reclusione Rugiano Rosa, 4 anni di reclusione e 9.000 euro di multa Salerno Domenico, 2 anni e 8 mesi di reclusione e 8.000 euro di multa Sannà Domenico, 3 anni di reclusione Scartato Orlando, 12 anni di reclusione Sirangelo Mario, 3 anni di reclusione Stella Alessandro, 13 anni di reclusione Stola Francesco, 17 anni di reclusione Passone Francesco, assoluzione perché il fatto non costituisce reato Tiralongo Francesca, assoluzione perché il fatto non costituisce reato Toscano Vittorio, 3 anni di reclusione Trinni Ivan, 12 anni di reclusione Trinili Mario, un anno e 6 mesi di reclusione Volpentesta Massimo, 10 anni di reclusione e 50.000 euro di multa Vomero Sandro, 16 anni di reclusione Vozza Christian, 4 anni e 4 mesi di reclusione

I nomi degli imputati già giudicati con rito abbreviato

ABBRUZZESE Antonio classe 1975 ASSOLTO

ABBRUZZESE Antonio classe 1970 condannato a 14 anni e 1 mese di reclusione

ABBRUZZESE Antonio classe 1984 condannato a 20 anni di reclusione

ABBRUZZESE Celestino condannato a 5 anni di reclusione

ABBRUZZESE Fioravante ASSOLTO

ABBRUZZESE Francesco condannato a 16 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione

ABBRUZZESE Luigi condannato a 20 anni di reclusione

ABBRUZZESE Marco condannato a 20 anni di reclusione

ABBRUZZESE Nicola condannato a 16 anni, 10 mesi e 6 giorni di reclusione

ABBRUZZESE Rocco condannato a 11 anni e 8 mesi di reclusione

ABBRUZZESE Saverio ASSOLTO

ALIMENA Gianluca ASSOLTO

ALUSHI Claudio condannato a 17 anni di reclusione

ARIELLO Salvatore condannato a 15 anni e 4 mesi di reclusione

AVOLIO Luigi condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione

BARONE Ivan condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione

BELMONTE Giuseppe condannato a 10 anni e 10 mesi di reclusione

BENVENUTO Gianluca ASSOLTO

BERTOLDI Massimo condannato a 12 anni e 8 mesi di reclusione

BERTOLDI Piero ASSOLTO

BEVILACQUA Cosimo classe 1965 condannato a 11 anni di reclusione

BEVILACQUA Fabio ASSOLTO

BEVILACQUA Fiore condannato a 19 anni e 8 mesi di reclusione

BEVILACQUA Francesco ASSOLTO

BEVILACQUA Leonardo condannato a 14 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione

BEVILACQUA Luigi ASSOLTO

BEVILACQUA Luigina condannata a 1 anno e 4 mesi di reclusione

BRUNI Andrea ASSOLTO

BRUNI Gianfranco condannato a 11 anni di reclusione

BRUNIANI Giuseppe Zoltan ASSOLTO

CALANDRINO Salvatore condannato a 11 anni e 11 mesi di reclusione

CAMPOLONGO Gianluca ASSOLTO

CAPUTO Giuseppe condannato a 10 anni di reclusione

CARIATI Alessandro ASSOLTO

CATANZARO Alessandro condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione

CEGLIE Maria Rosaria ASSOLTA

CHIAPPETTA Patrizio ASSOLTO

CHIARADIA Daniele condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione

CARELLI Francesco ASSOLTO

CILIBERTI Francesco condannato a 13 anni e 4 mesi di reclusione

CIRANNO Fabiano condannato a 14 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione

CURCIO Francesco condannato a 12 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione

D’ALESSANDRO Marco condannato a 14 anni e 3 mesi di reclusione

D’AMBROSIO Adolfo condannato a 20 anni di reclusione

DE CICCO Francesco ASSOLTO

D’ELIA Cesare ASSOLTO

D’ELIA Massimiliano condannato a 11 anni di reclusione

DE GIOVANNI Andrea condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione

DI PUPPO Michele condannato a 14 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione

DI PUPPO Umberto condannato a 13 anni e 8 mesi di reclusione

DRAGO Carlo condannato a 13 anni e 10 mesi di reclusione

FALBO Renato ASSOLTO

FALBO Rosetta ASSOLTA

FERRARO Cristian ASSOLTO

FERRISE Simone condannato a 11 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione

FILIPPELLI Rosa ASSOLTA

FOGGETTI Adolfo condannato a 2 anni di reclusione

FUOCO Oscar ASSOLTO

GARDI Pietro ASSOLTO

GAROFALO Gino condannato a 11 anni e 11 mesi di reclusione

GAROFALO Salvatore condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione

GRANATA Alberigo condannato a 11 anni di reclusione

GRECO Andrea condannato a 20 anni di reclusione

GRECO Francesco condannato a 7 anni e 3 mesi di reclusione

GUALANO Francesco condannato a 11 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione

GUIDO Silvia condannata a 14 anni e 4 mesi di reclusione

IANTORNO Francesco ASSOLTO

IIRILLO Giuseppe condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione

ILLUMINATO Antonio condannato a 13 anni e 4 mesi di reclusione

IMPIERI Luciano condannato a 5 anni e 2 mesi di reclusione

LAMANNA Carlo condannato a 11 anni di reclusione

LAMANNA Daniele ASSOLTO

LANZINO Ettore — deceduto

LARATTA Fabio ASSOLTO

MADIO Saverio ASSOLTO

MAESTRI Gianluca condannato a 14 anni e 10 mesi di reclusione

MAGNELLI Antonio ASSOLTO

MAIONE Massimo Giuseppe ASSOLTO

MANZO Antonio condannato a 11 anni e 4 mesi di reclusione

MAROTTA Antonio condannato a 18 anni e 2 mesi di reclusione

MARSICO Mauro condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione

MAZZEI Francesco condannato a 8 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione

MONTUALDISTA Ivan condannato a 14 anni e 6 mesi di reclusione

MORELLI Alfredo condannato a 11 anni e 3 mesi di reclusione

MORRONE Alessandro classe 1988 condannato a 11 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione

OCCHIUZZI Francesco ASSOLTO

OLIBANO Roberto Junior condannato a 14 anni di reclusione

PALMIERI Anna condannata a 4 anni di reclusione

PATITUCCI Francesco condannato a 20 anni di reclusione

PELLEGRINO Damiana condannata a 11 anni di reclusione

PEZZI Erminio condannato a 13 anni e 8 mesi di reclusione

PIATTELLO Enzo condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione

PIROMALLO Giuseppe ASSOLTO

PIROMALLO Mario detto Renato condannato a 14 anni e 10 mesi di reclusione

PISANI Paolo ASSOLTO

PORCARO Roberto condannato a 20 anni di reclusione

PRESTA Franco condannato a 13 anni e 8 mesi di reclusione

PRESTA Gennaro condannato a 15 anni e 9 mesi di reclusione

PRESTA Roberto condannato a 4 anni di reclusione

RANGO Maurizio condannato a 18 anni e 9 mesi di reclusione

RENDE Michele condannato a 11 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione

RIPEPI Francesco ASSOLTO

RUA’ Gianfranco condannato a 13 anni e 8 mesi di reclusione

RUSSO Antonio condannato a 11 anni e 10 mesi di reclusione

SALERNO Stefano condannato a 8 anni di reclusione

SATIRO Eugenio ASSOLTO

SATURNINO Marco condannato a 3 anni e 1 mese di reclusione

SESSO Salvatore ASSOLTO

SIMERANO Luca ASSOLTO

SOLLAZZO Mario condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione

SORRENTINO Francesco ASSOLTO

SOTTILE Ettore condannato a 13 anni e 8 mesi di reclusione

SUPERBO Alberto condannato a 13 anni e 8 mesi di reclusione

TORNELLI Marco condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione

TURBOLI Alberto condannato a 2 anni di reclusione

TURBOLI Danilo condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione

VELTRI Francesco condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione

ZAFFONTE Giuseppe condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione

ZENGARO Roberto condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione

ZINNO Antonio ASSOLTO

I nomi di tutti gli indagati

ABATE Fabrizio ABBRUZZESE Antonio detto “Tonino” ABRUZZESE Antonio detto “Strusciatappine” ABRUZZESE Antonio, nato a Cosenza ABBRUZZESE Celestino detto “Micetto” ABBRUZZESE Fioravante detto “Banana” o “Fiore” ABRUZZESE Fiore detto “Minuzzo” ABBRUZZESE Franco detto “Brezza” ABBRUZZESE Luigi detto “Pikachu” ABBRUZZESE Marco ABBRUZZESE Nicola ABRUZZESE Rocco ABBRUZZESE Rosaria ABRUZZESE Saverio ALIMENA Gianluca ALOISE Giovanni ALUSHI Claudio ALOIA Pierangelo ANTONUCCI Armando ARIELLO Salvatore ARNO Rosina ARTESE Ariosto AURELLO Rosario AVOLIO Luigi BARONE Ivan BARTUCCI Danilo BARTUCCI Giuseppe BELMONTE Giuseppe BENVENUTO Gianluca BENVENUTO Massimo BERLINGIERI Luigi BERTOLDI Massimo BERTOLDI Piero BEVILACQUA Antonio BEVILACQUA Cosimo BEVILACQUA Cosimo detto “Corvo Nero” BEVILACQUA Fabio BEVILACQUA Fiore BEVILACQUA Leonardo BEVILACQUA Luigi BEVILACQUA Luigina BEVILACQUA Nicola BEVILACQUA Francesco BRACCIOFORTE Aurelia BRIGUORI Agostino BROCCOLO Giuseppe BRUNI Andrea BRUNI Andrea (classe 1990) BRUNI Gianfranco detto “U Tupinaru” BRUNI Pasquale BRUNI Pasquale (classe 1970) BRUNIANI Carmelina BRUNIANI Giuseppe Zoltan BRUNO Alfredo CALANDRINO Salvatore CAMPANILE Ernesto CAMPOLONGO Gianluca CAPUTO Carmine CAPUTO Giuseppe CARELLI Damiano CARELLI Francesco CARIATI Alessandro CARIELLO Placido CARPINO Andrea CARUSO Andrea Vincenzo CASELLA Francesco CASTIGLIONE Michele CATANZARO Alessandro CEGLIE Maria Rosaria CELLO Andrea CHIANELLO Federico CHIAPPETTA Patrizio CHIARADIA Daniele CHIODO Antonio CIANCIO Massimo CILIBERTI Francesco CIRANNO Fabiano CIRILLO Giuseppe COLASUONNO Antonio CONTE Cesare COVELLI Antonio CURCIO Francesco D’ALESSANDRO Marco D’AMBROSIO Adolfo D’AMBROSIO Aldo Andrea D’AMBROSIO Cristian D’AMBROSIO Emma D’AMBROSIO Massimo DE CICCO Alessio DE CICCO Francesco D’ELIA Massimiliano D’ELIA Cesare DE GIOVANNI Andrea DEL POPOLO Sergio DE MARI Pietro DE ROSE Antonio DE ROSE Pasquale DE VUONO Armando DI PUPPO Michele DI PUPPO Umberto DRAGO Carlo DRAGO Giovanni DRAGO Patrizia FALBO Renato FALCONE Angelo FALVO Rosetta FERRARO Cristian FERRARO Umile FERRISE Simone FILICE Eugenio FILIPPELLI Rosa FIORILLO Anna FLORIO Remo FOGGETTI Adolfo FRONTINO Angelo FUOCO Fabrizio FUOCO Oscar GARDI Pietro GAROFALO Gino GAROFALO Giovanni GAROFALO Rosanna GAROFALO Salvatore GERVASI Mario GIANNELLI Fabio GIOIA Fabrizio GRANATA Alberigo GRANDINETTI Giovanni GRECO Andrea GRECO Francesco GRECO Simone GROSSO Stefano GUATANO Francesco GUIDO Silvia IANTORNO Francesco IIRILLO Giuseppe detto “Vecchiarella” ILLUMINATO Antonio IMPIERI Luciano LA CANNA Sergio LAMANNA Carlo LAMANNA Daniele LANZINO Ettore LANZINO Umile LARATTA Fabio LO POLITO Massimiliano LUCANTO Silvia LUCA’ Antonio MADIO Saverio MAESTRI Gianluca MAGNELLI Antonio MAIONE Gianluca MAIONE Massimo Giuseppe MANNA Marcello MANZO Antonio MANZO Cosimo MARCHIOTTI Francesco MARIGLIANO Stefano Antonio MARITATO Roberta MAROTTA Antonio MARSICO Mauro MAZZEI Andrea MAZZEI Francesco MELLONE Lauretta MIDULLA Giuseppe MOLLICA Bruno MONDERÀ Giuseppe MONTUALDISTA Ivan MORABITO Francesco MORELLI Alfredo MORRONE Alessandro classe 1972 MORRONE Alessandro classe 1988 MORRONE Filippo MUNNO Pino OCCHIUZZI Francesco Pompeo OLIBANO Roberto Junior ORLANDO Silvio PALERMO Massimo PALMIERI Anna PAPARA Francesco PATITUCCI Francesco PELLEGRINO Damiana PERRI Mario FERRI Sandro PERRONE Giuseppe PEZZI Erminio PIATTELLO Enzo PIGNATARO Antonio PIGNATARO Ciro PIROMALLO Giuseppe PIROMALLO Mario detto Renato PISANI Paolo POLICASTRI Antonio Carmine PORCARO Roberto PRESTA Antonio PRESTA Franco PRESTA Gennaro PRESTA Giuseppe PRESTA Roberto PRETE Domenico PRETE Remo RAIMONDO Sergio RANGO Maurizio RECCHIA Paolo REDA Andrea REDA Ines REDA Francesco REDA Paolo RENDE Michele RIPEPI Francesco RIZZUTI Marcello ROMANO Denny ROSSIELLO Massimiliano RUA’ Gianfranco RUFFOLO Cristian Francesco RUGIANO Rosa RUSSO Antonio SALERNO Domenico SALERNO Stefano SANNA’ Domenico SATIRO Eugenio SATURNINO Marco SCARTATO Orlando SESSO Salvatore SIMERANO Luca SIRANGELO Mario SOLLAZZO Mario SORRENTINO Francesco STELLA Alessandro SOTTILE Ettore STOLA Francesco SUPERBO Alberto TASSONE Francesco TIRALONGO Francesca TORNELLI Marco TOSCANO Vittorio TRINNI Ivan TRINNI Mario TURBOLI Alberto TURBOLI Danilo VELTRI Francesco VOLPENTESTA Massimo VOMERO Sandro VOZZA Cristian ZAFFONTE Giuseppe ZENGARO Roberto ZINNO Antonio