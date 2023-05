COSENZA – Lunghe code e disagi al traffico questa mattina sulla strada statale 107 Silana-Crotone, nei pressi di Piano Monello a Rende, in direzione Paola. I lavori di pavimentazione stradale, in queste ore, stanno creando incolonnamenti chilometrici che partono dalla Motorizzazione civile di Cosenza.

Diverse le segnalazioni che ci sono giunte in redazione da cittadini spazientiti che si chiedono perché i lavori non siano estati effettuati da Anas di notte, come nella galleria Crocetta.