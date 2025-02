Rende, autocisterna piena di Gpl ribaltata: in corso le operazioni per la messa in sicurezza – VIDEO

RENDE (CS) – Prosegue l’opera di soccorso nella zona industriale in contrada Lecco nel comune di Rende dopo il ribaltamento ieri notte di una autocisterna contenente oltre 10000 litri di Gpl. La squadra specializzata del nucleo regionale LPG/NBCR dei Vigili del Fuoco di Catanzaro ha operato tutta la notte per il travaso del GPL in fase liquida e la messa in sicurezza del sito. Non si sono riscontrate fuoriscite di gas, ma solo perdita di gasolio per autotrazione.

Al momento si sta continuando a bruciare in torcia il GPL in fase gas permettendo il completamento delle operazioni di bonifica della cisterna. In via precauzionale e sino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza del sito, nella serata di ieri sono state allontanate dalle abitazioni alcune famiglie e chiuse al transito le vie limitrofe alla zona del sinistro. Non si registrano danni a persone.