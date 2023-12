Terapia del dolore: Calabria prima nell’informatizzazione

RENDE (CS) – La sanità in Calabria procede fra alti e bassi. Spesso i secondi superano i primi ed è quanto avvenuto qualche giorno fa, quando i dati di Agenas hanno ancora una volta certificato il ritardo della Calabria, risultata fra le ultime in Italia nell’assistenza oncologica.

A volte, però, arrivano buone news anche per la nostra regione; notizie diametralmente opposte sono quelle relative all’informatizzazione dei dati della rete di terapia del dolore. In questo caso la Calabria è capofila.

Non è solo un riconoscimento fine a se stesso; come è stato sottolineato nel corso di un incontro che si è svolto all’Università della Calabria, si riesce così a centrare un obiettivo importante che garantisce equità in termini di accesso ai servizi e ai trattamenti.

Cambia, quindi, la logica. E la vera innovazione è relativa alla presa in carico dei pazienti, un qualcosa che non spetta a singoli specialisti, ma ad una vera e propria equipe.