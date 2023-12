RENDE (CS) – La musica è stata certamente una componente importante, ma non la sola perché lo spettacolo di Francesco Cicchella ha regalato risate, improvvisazione ed anche una grande interazione con il pubblico. La performance dell’artista ha entusiasmato il pubblico che ha gremito il Teatro Garden di Rende in uno degli appuntamenti nell’ambito della rassegna “Primafila”, organizzata dall’associazione culturale Novecento.

Cicchella, quindi, ha dato vita ad uno spettacolo decisamente interattivo e, oltre alle consuete imitazioni ed alle gag, ha chiamato in causa più volte il pubblico rendese.

Dunque un grande successo per “bis”: si chiama infatti così il suo spettacolo. Ma perché questo nome? “E’ il mio secondo spettacolo teatrale, quindi è come se avessi fatto il bis – ha detto Cicchella – E poi c’è la speranza che a fine spettacolo la gente invochi il bis. Siamo alla terza stagione ed è una cosa che puntualmente accade. E’ uno spettacolo che mi sta dando soddisfazione, siamo a 150 repliche con più di 150000 spettatori”.

Per Cichella un ritorno in Calabria a conferma di un legame forte con il pubblico calabrese: “Sempre un grande affetto da quando da bambino ci venivo in vacanza – ha detto l’artista – Poi c’è una sorta di gemellaggio fra Napoli e la Calabria. Ci torno sempre molto ben volentieri. Una terra calorosissima ed è una gioia sempre ritornare“.