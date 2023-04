Rende, Pasqua fuori casa: attenzione ai ladri

RENDE (CS) – Nell’uovo di Pasqua si trova sempre una sorpresa. Ma occhio alla sorpresa, perché potrebbe anche non essere poi così gradita. Ovviamente il riferimento non è a ciò che si trova nell’uovo, ma a ciò che si può trovare a casa al rientro da una giornata trascorsa fuori dalla propria abitazione o, peggio ancora, dopo qualche giornata fuori porta. Perché i ladri approfittano proprio di questo.

Strade quasi deserte, in centro o meglio ancora in zone un pò più periferiche, e palazzi disabitati per diverse ore. Ma attenzione perché, in alcuni casi, qualche segnale, relativo a ciò che potrà accadere, arriva. Il riferimento è ai segnali che i ladri lasciano sulle porte, sui muri o anche sui citofoni probabilmente dopo una fase di appostamento e magari dopo aver raccolto informazioni. In rete si trovano anche schemi su come decodificare questi messaggi. Una X, ad esempio, incisa su una porta, sui citofoni o altrove, rappresenterebbe un buon obiettivo. Ma sono tanti i simboli da tenere d’occhio. E’ accaduto in queste ore ad alcune abitazioni di Rende, ma in casi come questi non ci sono zone franche. Il consiglio è quello di prestare attenzione alla presenza di questi segnali ed in tal caso rivolgersi alle autorità competenti.

