Rende: brucia una collina a Surdo. Fiamme vicino le case, sul posto i vigili del fuoco – VIDEO

RENDE – Un incendio è diva vampato a Rende. Da diverse ore un rogo sta interessando una collina in contrada Surdo al confine con il comune di Marano Marchesato. Le fiamme sono divampate intorno alle 12:30 nella parte alta di una collina in località Pirelli, tra via Pirandello e via Alessandro Manzoni ed hanno divorato sterpaglie, alberi di ulivo e macchia mediterranea, avvicinandosi pericolosamente ad alcune abitazioni che si trovano nella zona.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza che stanno cercando di spegnere le fiamme evitando soprattutto che possano arrivare alle abitazioni.