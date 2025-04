Rende: Bartucci, Castiglione, Costabile e Iantorno «con cuore e testa scelgono Sandro Principe»

- Advertisement -

COSENZA – «Bartucci, Castiglione, Costabile e Iantorno ricompongono il Comitato del NO alla fusione e ricompattano il fronte per la difesa dell’identità storico-culturale e il rilancio della città di Rende, che non può avvenire di colpo ma solo per transizione graduale verso il futuro». È quanto si legge in una nota in vista delle prossime elezioni.

«Certo sarebbe bastato poco a realizzare sin da subito una coalizione elettorale accomunata dall’unica cosa che conta veramente e che non si può negoziare, vale a dire l’amore viscerale per Rende, e offrire alla cittadinanza una piattaforma politico-amministrativa in grado di attrarre, risanare e rigenerare sulla base di una pianificazione e programmazione peraltro già a suo tempo condivise. Ma non è mai troppo tardi e oggi i passaggi sono stati consumati tutti così come quadrati risultano i conti con la storia».

«Se pacificazione e ricostruzione sono gli obiettivi e tradizione e innovazione sono i pilastri, allora è naturalmente giusto stare da una parte sola: Rende con la sua autonomia e centralità. A prevalere dunque è stata la ragione dell’unità cittadina. Ecco che, con cuore e testa, scelgono di stare con Sandro Principe cui è stata riconosciuta la leadership nella battaglia vinta sul campo tutti insieme. Con generosità e grande senso di responsabilità, messe definitivamente da parte vecchie rivalità e differenti sensibilità, saranno della prossima partita Marinella Castiglione e Pierpaolo Iantorno per contribuire in modo qualificato alla rinascita di Rende. Buona Pasqua Rende»