RENDE (CS) – Il rapporto fra Costituzione ed amministrazioni pubbliche è stato il tema scelto per l’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola superiore di Scienze delle amministrazioni pubbliche dell’Università della Calabria.

Un tema decisamente appropriato soprattutto se si pensa ai legami esistenti in questo momento storico. A tenere la lectio è stata Daria De Pretis, vice presidente emerita della Corte Costituzionale: “La Costituzione dice alcune cose sull’amministrazione che sono importanti – ha detto De Pretis sintetizzando i contenuti della lectio – Ma dice anche cose che non sono direttamente riferite all’amministrazione, ma che per essere realizzate, l’amministrazione diventa essenziale. L’amministrazione, quindi, è cruciale per realizzare la Costituzione. A partire dalla prima norma che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano lo sviluppo della persona umana. Questo compito viene realizzato attraverso l’amministrazione”.

Nel corso della giornata si è parlato anche della Costituzione sotto diversi aspetti e la stessa De Pretis ha chiarito alcuni particolari che riguardano, ad esempio, le riforme costituzionali.