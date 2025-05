- Advertisement -

RENDE – È iniziata da Lamezia Terme la giornata Calabrese di Matteo Salvini che nel pomeriggio è arrivato a Rende per sostenere Marco Ghionna, e la sua candidatura a sindaco del centrodestra in vista delle elezioni comunali che si svolgeranno domenica e lunedì (in caso di ballottaggio si tornerà alle urne domenica 8 e lunedì 9 giugno insieme ai 5 referendum abrogativi). Il leader della Lega e ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha parlato di opere e degli investimenti in Calabria per oltre 20 miliardi per strade, autostrade, ferrovie “un investimento che non ha precedenti nella storia della Repubblica e che se un ministro della Lega a farlo mi riempie di orgoglio”.

Opere strategiche per il vice-premier a cominciare dal Ponte sullo Stretto. “L’obiettivo è partire con i cantieri entro l’estate: Villa San Giovanni e Messina cambieranno completamente volto. Cantieri che non dureranno qualche mese: i tecnici mi dicono dureranno almeno sette anni. Cambierà il volto dell’Italia e sono contento che tanti che erano contrari all’inizio adesso accompagnino il progetto”. Sull’Alta velocità si è detto fiducioso che verrà fatta “sono in attesa di un nuovo progetto che Rfi sta realizzando. Non tocca a me stabilire quali siano i percorsi da seguire ma ai tecnici. Avere cantieri aperti per portare treni velocemente da Palermo a Messina e fare il ponte Stretto per poter arrivare a Roma – ha detto necessita di una tratta dell’alta velocità che arrivi fino a Reggio, quindi si farà”.

Salvini a Rende a supporto di Marco Ghionna

Nel pomeriggio, come detto, è arrivato a Rende per sostenere il candidato a sindaco Marco Ghionna che a Salvini ha illustrato il suo programma elettorale. Presenti all’evento anche il sottosegretario Claudio Durigon, Katia Gentile, consigliere regionale e commissario provinciale della Lega a Cosenza e la deputata cosentina della Lega Simona Loizzo. In prima fila diversi esponenti e big della politica cosentina del centrodestra. All’esterno dell’Hotel “Europa”, invece, ad attendere Salvini, un gruppo di manifestanti con un eloquente striscione contro quello che definiscono un genocidio del popolo palestinese da parte di Israele.

“Un programma elettorale non è un volantino, ma un patto d’onore”

«In bocca al lupo Sindaco – ha esordito Salvini – ti chiamo sindaco al di là della scaramanzia. Mi piace che ci sia un candidato qui a Rende che ha messo in campo un programma elettorale con i piedi ben piantati a terra. Il programma elettorale non è un volantino ma un patto d’onore con i cittadini. Io che faccio il Ministro da due anni e mezzo sono circondato da ingegneri nel bene e nel male, con tutti i pregi e difetti. Ma quelli che lavorano nelle opere pubbliche se si mettono in testa qualcosa la portano fino in fondo».

“Con gli ingegneri ci lavoro tutti il giorno”

«Con gli ingegneri abbiamo costruito il decreto salva-casa che libera migliaia di abitazioni, anche dei calabresi, da piccole imperfezioni consentendo loro di venderle o fittare. Gli ingegneri stanno lavorando al progetto dell’alta velocità fino a Reggio Calabria. Sulla Statale 106 avete sentito chiacchiere e promesse per decenni. Noi abbiamo messo 3 miliardi per sistemarla, non tutta, anche se l’obiettivo è finire questa benedetta Statale 106 tutta e lavorare sulle trasversali. È fondamentale – spiega Salvini –avere sindaci veloci, operativi e pragmatici, che ascoltano tutti e accolgano tutti. Per me tutti i cittadini meritano la stessa opportunità, ma se non c’è possibilità di avere un lavoro per tutti, una casa per tutti, se non si possono avere bonus bebè o famiglia per tutti, con tutto il rispetto, dico che per il sindaco di Rende prima vengono i cittadini di Rende poi tutti gli altri».

«Io sono alla guida di un Ministero che ha incontrato e incontra centinaia di sindaci di tutti i colori e gli schieramenti politici che chiedono uno svincolo piuttosto che un opera. Certo che avere un sindaco che è culturalmente in sintonia anche professionale, con il Governo, ci renderà più semplice mettere a terra i tanti investimenti che questa comunità aspetta da tempo».

“I giovani hanno il diritto di lavorare e crescere nella loro terra”

Dopo aver parlato di infrastrutture, Salvini ha poi parlato di Università, giovani e lavoro. «Qui c’è un Università eccellente e trovo tantissimi giovani in giro per l’Italia e il mondo perchè non trovano lavoro nella loro terra. Per oltre 50 anni è sempre andato bene così, ma non per me. Voglio finire il mio mandato lasciando migliaia di posti di lavoro per i giovani laureati calabresi. Che sia Bolzano o Rende i giovani devono avere il diritto di mettere su famiglia e vivere nella terra dei loro genitori e dei loro nonni».

“I giorni decisivi per il voto sono questi. Siate sempre sorridenti”

Poi la chiusura sulla campagna elettorale di Marco Ghionna «i giorni decisivi e che fanno la differenza per il voto sono proprio questi. Se siamo qua e perchè c’è passione e interesse. Considerate che l’80% di vostri concittadini sono quelli che dicono ‘tanto non cambia nulla, inutile votare, la sanità ecc… No, non è così! Ci sono molti indecisi che decideranno di votare proprio la domenica. E il 20% deciderà chi votare al seggio. Poi chi non vota inutile che dopo viene a lamentarsi. Il 51% per vincere al primo turno? Se consideriamo che a Rende ci sono 35mila abitanti, servono 12mila voti. Siate sempre sorridenti, invitate tutti a votare e sono sicuro che la prossima volta che tornerò a Rende, lo farà nell’ufficio di Marco Ghionna nuovo sindaco».

Giovedì, sempre a sostegno del candidato del centrodestra, attesi nel punto di confronto di Via Sandro Pertini, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Lucia Albano, Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.