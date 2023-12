Lucilla fa impazzire i bambini a Rende

RENDE (CS) – Chi ha dei bambini in casa conosce bene queste canzoni e questo spettacolo. Magari non dal vivo, ma su YouTube. Perché i bambini amano Lucilla e sono tanti i genitori che utilizzano questi video magari per non far piangere o far mangiare ì propri bambini. Lucilla è una vera e propria star del web. I suoi video arrivano a milioni di visualizzazioni. Ed un altro esempio della sua popolarità è arrivato da Rende. Due spettacoli nello stesso pomeriggio, nell’ambito della rassegna teatrale Primafila, organizzata dall’associazione culturale Novecento…e due sold out. Lei sul palco a cantare e ballare,i bambini a saltare…insieme anche ai genitori.

“Per me è sempre molto emozionante fare spettacoli dal vivo – ha detto Lucilla – perché vedo nella realtà chi ogni giorno mi vede e mi segue sui social. E’ davvero forte l’emozione appena salgo sul palco e appena li sento“.

Un’emozione anche per lei, ma soprattutto per il pubblico, grandi e piccini ed un grande successo per Primafila con la stagione che ora prosegue con altri appuntamenti: “Francesco Cicchella il 7 dicembre sempre al Garden – ha detto il direttore artistico, Benedetto Castriota – poi l’8 la compagnia Readarto a Castrovillari ed il 9 a Saracena un altro spettacolo per bambini dal titolo “Il Piccolo Principe”. Questo per chiudere questa prima parte del mese di dicembre”.