Lucano all’Unical: accusato per un’idea. Candidatura? Non è in programma, ma…

RENDE (CS) – E’ un Mimmo Lucano che non si tira indietro quando c’è da parlare della sua vicenda giudiziaria e, più in generale, della questione migranti quello che ha preso parte ad un incontro all’Università della Calabria.

Dalla condanna in primo grado a 13 anni di reclusione e quella ad un anno e mezzo in Appello la discrepanza sembra essere eccessiva: “L’hanno notato in tanti – ha detto Lucano – per me è arrivata finalmente la luce e la giustizia. Non c’è solo una distanza abissale fra i due gradi di giustizia, ma c’è anche fra la storia criminale e la realtà per quello che mi riguarda”.

Spesso Lucano fa riferimento al sistema, ma chi potrebbe essere il mandante: “Il mandante – ha detto Lucano – è un’idea di società, o ideologia, che ha costruito sulla paura, sulla discriminazione, sull’ordine, ma soprattutto sulla paura dell’invasione le proprie fortune elettorali, che hanno giustificato l’utilizzo di norme restrittive ed hanno fatto capire che l’unica soluzione possibile, rispetto all’accoglienza e all’integrazione, sia quella di trovare soluzioni restrittive che penalizzano la speranza. Riace ha ribaltato questo paradigma“.

Critiche all’accordo, relativo ai migranti, fra Italia e Albania: “Come gli accordi bilaterali – ha detto Lucano – non annullerà il motivo che spinge queste persone ad intraprendere i viaggi della speranza. Non hanno altre soluzioni“.

Sulla fiction, mai trasmessa dalla Rai: “Probabilmente uno dei motivi di questa azione giudiziaria era il non permetterla. Io non l’ho vista. C’è stata troppa attenzione. Perché sarebbe arrivato all’opinione pubblica nazionale, in prima serata, il messaggio che racconta una storia alternativa sull’accoglienza ed avrebbe fatto pensare alla gente che un’alternativa è possibile“.

A breve ci saranno le elezioni a Riace, ma anche le europee; su una possibile candidatura Lucano si dichiara incerto. “Non voglio apparire come qualcuno che approfitta dell’esposizione mediatica – ha concluso Lucano – non c’è mentalmente questo programma. Potrei valutare dopo un confronto in cui emerge un’istanza collettiva e sarebbe utile per qualcosa”.