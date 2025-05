Forza Italia a Rende: «ripartire dalla base per ricostruire un’identità libera, moderata e valoriale»

- Advertisement -

RENDE – «Le elezioni amministrative a Rende hanno visto la netta affermazione di Sandro Principe, sostenuto da un ampio consenso che ha attraversato l’intera città. In questo contesto, Forza Italia ha comunque confermato una performance elettorale di peso dimostrando che esiste ancora uno spazio politico per un centrodestra serio, coerente e credibile». È quanto scrive in una nota Candida Tucci, tesserata di Forza Italia, che analizza il voto di domenica e lunedì a Rende e il futuro di Forza Italia, anche in vista delle prossime tornate elettorali, evidenziando la necessità di una riflessione e di aprire una nuova fase.

Aprire una nuova fase basata sul confronto aperto

«Da ciò – spiega – bisogna partire per compiere ora una riflessione più ampia se Forza Italia vuole continuare ad attestarsi come forza sinceramente liberale, moderata e popolare. Occorre aprire una nuova fase, basata sul confronto aperto con il territorio e che rinverdisca i valori alla base del nostro impegno. Un compito necessario anche come segno di riconoscenza per i tanti che hanno dato il loro contributo, in questa tornata elettorale come in altre, per appartenenza convinta a questa forza politica liberale e moderata».

Ai futuri appuntamenti elettorali con una proposta forte e radicata

«Ma anche – prosegue Tucci – per capitalizzare il loro contributo e potenzialo in vista dei futuri appuntamenti elettorali ai quali si dovrà arrivare con una proposta forte, radicata e coerente con la nostra storia che è la storia di cittadini, imprenditori, professionisti, donne e uomini che partecipano per passione e con libertà. Quella libertà di chi mette energie e competenze al servizio di una visione, con lo spirito democratico di chi crede che un partito sia comunità di idee oltre che somma di numeri e sia forza di aggregazione basata su valori condivisi».

Rafforzare i valori di Forza Italia nei territori

«Forza Italia come partito, ha ancora molto da offrire e lo farà nel modo migliore solo rigenerandosi sui territori e valorizzando chi lavora, chi investe, chi sceglie ogni giorno l’impegno civico come espressione di responsabilità. È da qui che dobbiamo ripartire: da un linguaggio politico che parli di libertà, merito e competenza. Abbiamo il dovere, quindi, di rafforzare i valori di Forza Italia nei territori e dare nuova forza a un progetto politico che oggi più che mai e Rende ne è la testimonianza ha mostrato la propria potenzialità».

«Le appena consumate elezioni amministrative a Rende sono l’occasione giusta per avviare un confronto tra iscritti, militanti e rappresentanti per condividere idee e visioni, e porre insieme le fondamenta di una ripartenza autentica e rilanciare Forza Italia come comunità viva, credibile e protagonista del futuro della Calabria».