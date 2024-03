Da Zelig al Garden di Rende, risate ed applausi per Peppe Iodice

RENDE (CS) – Una delle mission del teatro è certamente quella di stimolare la riflessione. In alcuni casi, però, l’obiettivo, soprattutto negli spettacoli comici, è semplicemente quella di permettere agli spettatori di trascorrere qualche ore di assoluta spensieratezza. Lo spettacolo di Peppe Iodice, andato in scena al Teatro Garden di Rende, nell’ambito della rassegna Primo Atto, organizzata dall’Associazione culturale Novecento, va proprio in questa direzione.

Testi che, al di là delle doti di improvvisazione dell’artista, nascono dagli eventi degli ultimi anni: guerre, pandemia, crisi economica, ovvero scenari dai quali si prova a venire fuori. L’idea, quindi, è quella di liberarsi dalle proprie paure e dalle proprie incertezze grazie ad una particolare seduta dallo psicologo (lo spettacolo inizia proprio così!) ed ovviamente grazie al teatro.

Lo spettacolo “So Pep” sta andando in scena in tutta italia ed arriva ora nel sud Italia nell’ambito di una rassegna che prende il via proprio con lo spettacolo di Iodice.