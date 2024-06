Ciclovia di Rende, arriva il “No” alle proposte dei commercianti. I lavori proseguiranno

RENDE (CS) – Si torna a parlare dell’ormai “famosa” pista ciclabile di Rende che attraverserà via Verdi e via Volta. Tutto nasce dal progetto realizzato dall’ex amministrazione comunale, che non piace alle attività commerciali della zona. I lavori sono iniziati pochi giorni fa, ma i rappresentanti delle attività commerciali hanno deciso di protestare.

I commercianti ritengono che la pista ciclabile non sia adeguata alla zona. Essa non solo ridurrebbe i parcheggi, ma aumenterebbe il traffico nella zona e metterebbe anche a rischio la sicurezza di chi la percorre. Per risolvere queste problematiche, i commercianti, qualche giorno fa, hanno chiesto ed ottenuto un incontro con i commissari ed al termine della riunione, i commercianti sono stati invitati ad elaborare una proposta alternativa che sarebbe stata poi valutata dai tecnici.

La notizia dell’ultim’ora è che le due varianti proposte dai commercianti non sono state accettate dal Rup e di conseguenza dal Comune di Rende, poiché sarebbero stati necessari fondi aggiuntivi per circa 150 mila euro in un caso, 190mila circa nell’altro. Dunque si procederà con il progetto originario. Cosa faranno i commercianti? Proseguiranno nella protesta o si adegueranno all’opera? Lo sapremo solo nei prossimi giorni.