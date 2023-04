Rende, Ziccarelli su Manna «ammirazione per la forza d’animo con cui sta subendo tutto questo»

COSENZA – “Al di là dell’affetto familiare e della solidarietà politica ed istituzionale riesce davvero complicato porsi rispetto alle vicende giudiziarie che hanno toccato, sfiorandola la rappresentanza amministrativa di Rende. Richieste di arresti, divieti, limitazioni puntualmente, seppur con i tempi ormai statici della giustizia italiana, cancellate, soppresse, riesaminate e pronunciate”.

“Così non si può, così la vita democratica ed il destino delle persone – scrive l’assessore Domenico Ziccarelli su Facebook – sono appese al volere inquirente e per fortuna che quello giudicante agisce con equilibrio. Così le istituzioni rischiano di essere sottoposte ad un potere che è estraneo al consenso popolare. Ci vuole una fibra davvero tessuta saldamente per resistere a tutto ciò”.

“Al sindaco Marcello Manna voglio esprimere, confermandola, tutta la mia ammirazione per la forza d’animo con cui sta subendo tutto questo. A lui ed ai colleghi amministratori ed ai dirigenti. Speriamo che questa stagione passi e che le persone e le istituzioni siano salvaguardate ed alla magistratura di trovare la giusta forza ed un metodo investigativo che non pregiudichi la vita democratica. Per quel che rimane di questa sfortunata consiliatura faremo, continueremo a svolgere il nostro compito con i risultati che, seppur in queste condizioni abbiamo saputo conquistare per una città che continua ad essere una delle realtà amministrative più alte e forte di primati”.