RENDE – Un grave incidente si è verificato poco prima dell’ora di pranzo a Rende, in Contrada Santa Chiara, sullo stradone che si collega con la zona industriale di Contrada Lecco ed ha provocato il ferimento di quattro persone, una di queste ricoverata in gravi condizioni all’Annunziata di Cosenza.

Pe cause in corso di accertamento si è verificato uno scontro nei pressi di un distributore di benzina. Coinvolte nell’incidente due auto ed un furgone: una Fiat Panda, un Land Rover Discovery e un Fiat Doblò. Come detto il bilancio è di quattro persone ferite, di cui una in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza per soccorrere i feriti, mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente e i veicoli coinvolti.

I feriti sono stati tutti affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118 della Misericordia di Cosenza, che ha provveduto al trasferimento in ospedale. Sono attualmente in corso gli accertamenti e tutti i rilievi caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente in una zona dove già in passato si sono registrati altri gravi incidenti.