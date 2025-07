Rende, violento incidente sulla Statale 107: auto si ribalta e finisce contro il guardrail

- Advertisement -

RENDE – Un incidente stradale si è verificato in mattinata sul tratto della Statale 107 Silana Crotonese, nel territorio del Comune di Rende. L’impatto è avvenuto proprio di fronte al distributore di carburanti Ip, ed ha visto coinvolte due auto: una Fiat 500 e un suv Peugeot che, per cause in corso d’accertamento, si è ribaltato finendo la sua corsa sul guardrail in direzione Cosenza. Il giovane che si trovava alla guida è rimasto ferito anche se non versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Sul tratto si registrano rallentamenti alla circolazione.