Rende: vigili estraggono un gattino incastrato in un’auto, cittadino lo adotta

RENDE – Nei giorni scorsi i vigili del fuoco hanno salvato un cagnolino rimasto bloccato in un terrapieno, in contrada Surdo a Rende e questa volta la loro attenzione è stata rivolta ad un povero gattino. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Rende, è intervenuta ieri in via Kennedy per tentare di salvare il povero animale, un piccolo gattino rimasto incastrato nel vano motore di una vettura in sosta. Grazie ai vigili del fuoco è valso il gattino, impaurito ma in buone condizioni, è stato recuperato ed un cittadino si è volontariamente offerto di adottarlo.

