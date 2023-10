Rende: un’ambulanza in piazza Santo Sergio per una ‘movida sostenibile’

RENDE – A Rende, il mercoledì sera, la movida registra numeri importanti con l’incontro tra gli studenti universitari che riempiono via Marconi e soprattutto piazza Santo Sergio. Non solo il mercoledì, ma anche il sabato sera i numeri crescono a dismisura. I locali della piazza vengono presi d’assalto e la gente è tanta, troppa. Da qui la preoccupazione per l’ordine pubblico che ha indotto i giovani proprietari di un noto locale della stessa piazza ad avviare un discorso di “movida sostenibile” con un accordo importante sottoscritto con la Croce Rossa Italiana.

Il titolare del locale, Gaetano Coccimiglio spiega che “ogni mercoledì sera per tutto il mese di ottobre ci sarà l’ambulanza che sosterà in piazza dalle 23.00 fino a notte inoltrata…”. Un segnale che i proprietari hanno voluto dare per primo notificando il tutto alla Polizia Municipale del Comune di Rende e al Prefetto di Cosenza.

“E’ solo l’inizio di un percorso da intraprendere con le istituzioni – spiega ancora Coccimiglio e le famiglie e i cittadini meritano questa attenzione. La sicurezza e la comunicazione per una movida ragionata e sostenibile può dare maggiore tranquillità agli esercenti delle attività e ai tanti giovani che sono i principali protagonisti del mondo della notte”.