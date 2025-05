Rende, tutte le preferenze per i candidati consiglieri comunali nelle liste di Sandro Principe

- Advertisement -

RENDE – Ecco tutte le preferenze per i candidati consiglieri comunali nelle sei liste di Sandro Principe alle elezioni di Rende. Ricordiamo che si tratta di dati anche da ufficializzare, anche per alcuni riconteggi e soggetti quindi a modifiche.

Sandro Principe raccoglie in totale 12.368 preferenze e porta a casa 14 seggi: 5 vanno alla lista Insieme per Rende, la più votata, con 3.695 preferenze (17,99%). Due seggi a tutte le altre liste: Rende Riformista che ottiene 2.202 (9,75%), Innova Rende con 1832 preferenze (8,92%), Avanti Rende-PSI con 1691 preferenze (8,23%), Rende Avanti con 1.691 voti (7,89%) e Italia del Meridione con 1.406 preferenze (6.85%). In totale le liste di Sandro Principe ottengono in totale 12.247 voti pari al 59,63% delle preferenze.

SANDRO PRINCIPE LISTE

Rende Riformista

2.002 voti – 9,75% 2 seggi

Aceto Denis : 25

Baleno Marce : 58

Casciaro Francesco : 19

Castiglione Marinella : 451

Chiappetta Eleonora : 119

Chiarelli Giovanna : 67

De Rose Christian : 3

Dodaro Maurizio : 164

Filice Francesco : 15

Fortino Alessandro : 29

Fusaro Alessia : 43

Greco Francesco : 399

Iantorno Pierpaolo : 572

Loizzo Cesare : 182

Mirabelli Maria : 44

Muglia Raffaele : 52

Nigro Alessandra : 4

Puntillo Emanuela : 134

Raimondi Franco : 27

Scarcello Laura : 5

Superbo Luigi : 191

Talarico Daria : 47

Urso Francesco : 98

Violentano Antonio : 14

——————————————————————————

Aventi Rende Libera – PSI

1.691 voti – 8,23% 2 seggi



Ammirata Elvira : 144

Ciliberti Marino Anzani : 12

Cozzitorto Smeralda : 38

Cucunato Raffaele : 9

De Rango Franchino “Franco” : 173

Ferrigno Antonella : 71

Guarascio Giuseppe : 3

Monaco Ettore : 45

Morrone Michele : 473

Nisticò Nive : 14

Petrone Daniela : 81

Politano Manuel Antonio Maria : 45

Puntillo Enrico : 17

Reda Giovanni : 31

Ritacco Valentina : 4

Salerno Mario : 8

Santo Francesco Naccarato : 17

Scarnato Divina : 211

Scarpelli Giancarlo : 134

Tenuta Francesco : 299

Tradigo Anna : 54

Vitale Veronica : 14

Ziccarelli Domenico : 106

——————————————————————–

Rende Avanti

1.621 voti – 7,89% 2 seggi

Bonofiglio Maurizio : 74 Cappa Francesco : 1 Cavalieri Valerio : 310 Chiappetta Francesco : 163 Conforti Katia : 142 Curcio Antonio : 140 Daniele Enrico : 43 De Rose Sofia : 38 Dima Angelina : 52 Falvo Gilda : 14 Ielasi Daniela : 243 Infusino Rocco : 28 La Deda Massimo : 180 Magnelli Salvatore : 45 Matragrano Tiziana : 29 Occhiuto Raffaele : 44 Pellegrini Renato : 26 Puntillo Serena : 135 Reda Eugenia : 4 Scarpelli Marcello : 164 Tufaro Emanuele : 7 Vizza Giuseppe : 4 Zicarelli Denise : 26 ——————————————————————- Insieme per Rende

3.695 voti – 17,99% 5 seggi



Barbiero Andrea : 17 Beltrano Franco : 448 Chiappetta Roberto : 14 Cipriano Mirko : 49 Costanzo Miriam : 174 Cufone Francesca : 294 Cuzzocrea Andrea : 499 De Benedetto Jessica : 51 De Rose Maria Virginia : 67 De Rose Pamela : 14 Falbo Divina : 125 Galasso Maria Pia : 206 Gelsomino Clelio : 315 Gentile Francesco (Rando) : 361 Greco Francesco : 399 Lorenzo Maria Luisa : 16 Lucanto Loredana : 49 Marano Donatella : 224 Sconza Antonio : 32 Spadafora Salvatore : 91 Stellato Veronica : 408 Tenuta Alessandro : 297 Tursi Prato Sergio : 23 ——————————————————————————-

Italia del Meridione

1.406 voti – 6,85% 2 seggi

Arlia Ciombo Mario : 16

Belvedere Federico : 291

Brogno Concetta : 132

Cafiero Eleonora : 154

Coscarelli Guido : 11

Giuseppe (detto Pino) Chiappetta: 158



De Bartolo Emilio : 256

De Rose Caterina : 109

Docimo Marco : 4

Felicetti Giuseppe Francesco : 45

Gagliardi Nicola : 31

Maniscalco Giuseppina : 9

Marchese Louisiana : 4

Mascaro Isabella : 28

Olivieri Matteo : 33

Perna Ada : 164

Pinnarelli Anna : 15

Politano’ Gabriella Maria : 113

Reda Giuliana : 49

Traffa Francesca Concettina : 5

Trombin Giovanni : 6

Truppi Domenico : 3

Vitari Rosanna : 2

Volpentesta Maurizio : 3 —————————————————————- Innova Rende

1.832 voti – 8,92% – 2 seggi Adamo Francesco : 329 Aloe Pamela : 25 Bernaudo Rosalba Maria : 200 Bruno Liliana : 146 Bruno Paola in Minervini : 39 Campanella Monica : 9 Cardillo Antonella : 19 Crocco Roberto : 3 Curcio Fabiola : 20 De Cicco Dorothy : 31 Gazzaruso Marianna : 203 Guido Annarita : 59 Infusini Ercole : 47 Iusi Bianca : 42 Merenda Elisabetta in Reda : 59 Merenda Francesca : 66 Miceli Francesco : 49 Midulla Francesco : 240 Moccia Marco Rocco : 20 Romano Carmen : 109 Scola Carlo : 382 Turco Francesco : 178 Volpeintesta Anna : 83