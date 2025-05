Rende, tutte le preferenze dei candidati consiglieri comunali nelle liste di Rossella Gallo

- Advertisement -

RENDE – Ecco tutte le preferenze per i candidati consiglieri comunali nelle due liste a sostegno di Rossella Gallo alle elezioni di Rende. Ricordiamo che si tratta di dati ancora parziali, anche da ufficializzare per alcuni riconteggi e, quindi, si tratta di dati soggetti a modifiche sul numero di preferenze ottenute.

Grazie al voto disgiunto Rossella Gallo riesce ad entrare in consiglio comunale chiudendo la tornata elettorale con 1.174 voti pari al 5,56% ma le sue liste, quella del Movimento 5 Stelle e Sinistra per Rende non ottengono seggi.

ROSSELLA GALLO LISTE

Movimento 5 Stelle

647 voti – 3,15% 0 seggi

Apa Maurizio : 8 Bastone Ada : 33 Boccia Gabriele : 34 Calabrò Fabrizio : 83 Cimino Antonietta : 15 Cozzolino Alessia : 10 Crocerossa Tommaso : 8 Cutellè Salvatore : 10 De Marco Angela Concetta : 6 Gabriele Iria : 6 Gresia Anna : 3 Gualtieri Rodolfo : 47 Mandarano Fabio : 5 Miceli Domenico : 78 Monaco Francesco : 10 Ruffolo Rosario : 39 Scorza Sara : 60 Settino Antonio : 7 Settino Eustachio Mirko : 12 Sirangelo Amerigo : 1 Speranza Domenico : 3 Toscani Antonio : 20 Trecroci Lisa : 13 Zinna Maura : 45

—————————————————————————

Sinistra per Rende

272 voti 1,32% 0 seggi

Chimenti Evelina : 1

De Bartolo Jessica : 42

Dodaro Rita : 40

Errico Carmela : 1

Fedele Valentina : 2

Greco Walter : 16

Iorfida Federica : 12

Maruca Rosario : 5

Massara Tommy Antonino : 1

Pace Giovanni : 3

Passarelli Domenico : 117

Pastore Sandro : 10

Romeo Simone : 31

Saccomanno Francesco : 5

Vento Stefano : 1

Vigna Vincenza : 3