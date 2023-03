Rende, torna la Fiera dello Streetwear, Arte e Musica: unico grande evento in Calabria

RENDE (CS) – “VISIONNAIRE N°2” è la seconda edizione della Fiera dello Streetwear, Arte e Musica: l’unico grande evento del settore in Calabria organizzato dal collettivo di ragazzi “Impulse Movement”. L’evento si terrà al Parco Acquatico S. Chiara a Rende (Cosenza), il 18 Marzo 2023, dalle 15.30 alle 22.00.

Visto il successo della sua prima edizione nel 2022, VISIONNAIRE tornerà a Rende ospitando quasi il doppio degli espositori tra stand di negozi di streetwear, sneakers ad edizione limitata, collezionismo urban, giochi a premio e molto altro proveniente da tutta la regione e non solo.

La giornata sarà costellata di eventi tra la finale di un torneo di street-basket organizzato dalla Fiera, delle sfilate di brand emergenti, un workshop & talk con personaggi del mondo Streetwear locale ed una Raffle con in palio diversi premi.

Il tutto condito da una music-selection di accompagnamento dei nostri DJ, degli stand drink & food ed un “area-chill” con salottino e giochi.

Il nostro obiettivo è quello di costruire una grande community dello Streetwear e di tutto il mondo Urban che gli orbita attorno qui nell’estremo meridione; Un punto di ritrovo che possa crescere negli anni per accogliere l’enorme numero di appassionati che si trova nel nostro territorio e che è obbligato ad “espatriare” per seguire le proprie passioni.

L’invito è aperto a tutti: “Partecipa all’unico evento del settore nel nostro territorio insieme a innumerevoli appassionati da tutta la regione e passa una giornata indimenticabile all’insegna del mondo Street”.

Le iscrizioni per partecipare come espositori sono ancora (per poco) aperte e per chi viene da lontano sono disponibili convenzioni con B&B ed hotel locali.

Whatsapp 📲 349 113 0838