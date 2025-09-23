HomeArea Urbana

Rende, Tenuta: «Dopo la straordinaria vittoria, non lasciamo campo libero alla destra»

«Occorre sensibilizzare i cittadini socialisti e riformisti rendesi. La destra non può scorazzare in un territorio a lei molto ostile» dichiara il consigliere comunale Psi

Stima lettura: Less than 1 minuti
RENDE (CS) – “Pochi mesi fa il centrosinistra riformista e socialista a Rende ha ottenuto una straordinaria vittoria con il ritorno di Sandro Principe in Comune. Un evento storico che ha visto ridurre il centrodestra a livello di cifre decimali”. Così scrive in una nota Francesco Tenuta, consigliere comunale PSI di Rende. “Oggi però si avverte un pericolo, un grave pericolo. E cioè quello di assistere quasi inermi alle scorribande delle liste di centrodestra alla Regione che si candidano per dominare la tornata elettorale a Rende.

E’ noto a tutti che, anche all’interno della maggioranza, alcuni componenti stiano facendo campagna elettorale, sia pubblicamente, sia in maniera più riservata, per il centrodestra. Tutto legittimo, per carità. Il punto però è politico e riguarda solo e soltanto la tenuta della rappresenza socialista e riformista di centrosinistra a Rende, città che ha visto sonoramente sconfitto il centrodestra alle Comunali. Occorre quindi sensibilizzare i cittadini socialisti e riformisti rendesi. La destra non può scorazzare in un territorio a lei molto ostile fino a pochi mesi fa. Sarebbe politicamente molto grave se questo accadesse”.

 

 

 

