Rende: tentano di rubare un autocarro, tre persone arrestate in flagranza

RENDE – I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato tre persone di Cosenza, tutte note alle Forze di Polizia, per concorso in tentato furto aggravato di un autocarro Iveco Daily. L’intervento dei militari nel centro di Rende dove hanno notato i tre soggetti, con il volto travisato, intenti a rubare il mezzo che era in sosta in un parcheggio non custodito.

I ladri avevano, in particolare, rotto il finestrino del furgone ed uno dei tre aveva nella disponibilità anche una centralina elettronica. A seguito del giudizio direttissimo, il Tribunale di Cosenza ha convalidato, su richiesta della locale Procura della Repubblica, l’arresto in flagranza di reato, applicando loro la misura cautelare degli arresti domiciliari.