Rende: tenta di truffare un’anziana che però se ne accorge e chiama i carabinieri, arrestata una donna di 32 anni

- Advertisement -

RENDE – E’ stata fermata nel pomeriggio di martedì nei pressi dell’abitazione della vittima, a Rende. Aveva preso di mira un’anziana con l’ormai nota telefonata, da parte di un fantomatico Maresciallo dei Carabinieri, il quale le prospettava che il figlio aveva avuto un sinistro stradale. L’incidente aveva provocato il ferimento grave di alcune persone e suo figlio era stato arrestato ed era trattenuto in Caserma in attesa di giudizio. Per evitare conseguenze, una sedicente collaboratrice del maresciallo si sarebbe presentata presso l’abitazione per ritirare i soldi ed eventuali preziosi custoditi in casa.

Questa volta però la vittima, consapevole della truffa che si stava concretizzando nei suoi confronti contattava, tramite il figlio, i veri Carabinieri, che in breve tempo predisponevano un servizio “ad hoc”, riuscendo a sorprendere la donna che si era presentata per prelevare il denaro. La donna è stata arrestata e portata nel carcere di Castrovillari.

L’arresto della giovane donna mette in luce ancora una volta un fenomeno allarmante, quello delle truffe agli anziani. I malviventi, agendo con estrema freddezza e cinismo, approfittano delle fragilità delle persone più vulnerabili e sfruttando i loro affetti e preoccupazioni per i congiunti riescono a manipolare le vittime, inducendole a consegnare denaro o oggetti di valore per evitare presunte conseguenze legali.