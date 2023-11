RENDE – Un tamponamento a catena ha visto coinvolte tre autovetture questa mattina, sul tratto rendese della Statale 107 silana crotonese, tra le uscite di Piano Monello e Piano di Maio, in direzione Cosenza. Secondo quanto emerso non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone all’interno delle vetture, ma solo ripercussioni al traffico veicolare considerata anche la pioggia. La circolazione infatti è rallentata dalla presenza delle tre auto incidentate. Sul posto sono presenti i carabinieri.

- Pubblicità sky-