Rende: taglio del nastro per la fiera enogastronomica ‘Salone Degusto’

RENDE (CS) – Il consueto taglio del nastro ha dato ufficialmente il via al Salone Degusto, la fiera enogastronomica che si tiene a Rende fino a martedì 7 novembre nel Palazzetto dello sport, organizzata da Cosenza Eventi. Diverse le figure istituzionali presenti alla cerimonia d’apertura e presente anche Simone Rugiati, chef di fama nazionale e conduttore di noti programmi televisivi per un evento che vuole affermarsi come punto di riferimento per il comparto agroalimentare nazionale.

“Le fiere portano turismo – ha detto Francesca Trotta, organizzatrice dell’evento – ma quelle del settore enogastronomico, soprattutto negli ultimi anni, hanno avuto una crescita esponenziale. Tutto questo porta tante persone dal resto dello stivale, ma anche dall’estero, a venire quì”.

Presente anche Arsac, protagonista di un percorso di promozione dei prodotti agroalimentari calabresi in Italia ed anche al di fuori dei confini nazionali. Questa volta, però, si gioca in casa: “Giocare in casa è sempre un piacere – ha detto il commissario Arsac, Fulvia Caligiuri – far conoscere le nostre eccellenze fuori lo è ancora di più. Parola d’ordine, quindi, promozione. Noi calabresi, a volte, non conosciamo le eccellenze che abbiamo e queste sono le manifestazioni per portare a conoscenza di chi acquista quante cose di gusto abbiamo in Calabria”.

La promozione dei prodotti di eccellenza, del resto, è una degli assi portanti della mission di Arsac: “La promozione, la divulgazione e la sperimentazione sono gli obiettivi che noi perseguiamo in maniera decisa – ha concluso Caligiuri – spero di poterli perseguire con maggiore convinzione mettendo in campo altre azioni con le stesse finalità”.