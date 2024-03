Rende: strade devastate da buche e voragini, cittadini esasperati. Il Comune ci mette una “pezza”

RENDE – Vi avevamo documentato più volte la tragica situazione delle strade di Rende, disseminate ovunque di buche, voragini e in alcuni casi veri e propri crateri che non solo rischiano di danneggiare le auto, ma mettono a rischio la sicurezza stradale di chi percorre le arterie cittadine. La situazione delle strade è pressoché identica sia nel centro di Rende che nelle zone limitrofe, anche se sono le periferie e le contrade a soffrire maggiormente la situazione dell’asfalto causate dall’usura del manto bituminoso dovuto anche alla presenza di accumulo di acqua piovana stagnante. Da Arcavacata a Santo Stefano, da contrada Cutura fino a Surdo, dalla zona Industriale di Contrada Lecco alle centralissime via Pertini, Via Kennedy, Via Ciro Menotti solo per citarne alcune. Cittadini esasperati che hanno telefonato in Comune chiedendo un immediato intervento.

Buche e voragini: sarà eseguita una colmatura

Lo stesso Ente, che ricordiamo è commissariato, ha accertato la situazione di pericolo di alcune strade e con determina dirigenziale ha effettuato l’acquisto, per un importo di poco più di € 14.000,00 euro (Iva inclusa), di una fornitura di 100 MC di bitume a caldo per strato di usura e sacchetti di bitume a freddo. “Al fine di preservare la pubblica incolumità e la sicurezza stradale – si legge nella determina – occorre eseguire tali lavori di ripristino della viabilità comunale, eseguendo la colmatura delle buche presenti sulla carreggiata con il bitume a caldo da acquistare presso apposito impianto di produzione che sarà ritirato dalla società in house dell’ente “Rende Servizi S.R.L”. che con proprio personale si occuperà della successiva stesura”. Dunque, quello che al momento potrà farà la Rende Servizi sarà un “rattoppo”, andando a a colmare le voragini e le buche più pericolose. È evidente che servirebbe un vero e proprio intervento radicale su molte strade, ma per ora i cittadini dovranno accontentarsi di qualche pezza “qua e la”.