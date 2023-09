Rende, stipendi non pagati al call center: scatta lo stato di agitazione

RENDE – Riceviamo segnalazione dai lavoratori del sito di Rende del mancato pagamento degli stipendi relativi alle competenze dei mesi di giugno, luglio e agosto 2023.

“Premesso che – si legge nella nota – la platea dei lavoratori interessati è costituita per lo più da part-time al 50% con una retribuzione netta che si attesta intorno alle 750€ nette. Premesso che, non si è nuovi a ritardi nei pagamenti, difatti più volte abbiamo segnalato all’azienda le difficoltà di lavoratori che, avendo come unica entrata economica la retribuzione da lavoro dipendente, non riescono ormai quasi a sostenere le proprie famiglie. Considerato che, da circa un mese i lavoratori sono sottoposti alla riduzioneper FIS con percentuali intorno al 30% che aggraveranno ulteriormente la già disastrosa condizione economica.

Tra poco più di una settimana andrà in maturazione il pagamento dello stipendio di settembre, ad oggi quasi interamente lavorato. Tutto ciò premesso, per i motivi suesposti, vi diffidiamo al pagamento di tutto quanto dovuto entro e non oltre 7gg dal ricevimento della presente, in caso contrario ci vedremo costretti ad attivare tutti i percorsi di lotta e di protesta nonché le azioni legali necessarie al recupero delle spettanze maturate, ivi compresa l’attivazione della responsabilità in solido in capo alla committenza in caso di inadempienza dell’appaltatore. Nel frattempo riteniamo dichiarato lo stato di agitazione”.