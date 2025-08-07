Rende, Stefania Galassi propone l’istituzione di un tavolo permanente per la sanità territoriale

- Advertisement -

RENDE – La consigliera comunale Dr. ssa Stefania Galassi, capogruppo della lista Rende Azzurra e membro della Commissione Attività Istituzionali del Consiglio Comunale di Rende, ha formalmente richiesto all’Amministrazione comunale di esprimersi sull’istituzione di un tavolo permanente dedicato alla sanità territoriale. A rafforzare il peso politico della proposta è anche il consenso espresso dai restanti consiglieri comunali di centrodestra, che hanno manifestato apertura e disponibilità a sostenere l’iniziativa.

«Su temi come la salute e la qualità dei servizi sanitari – sottolinea Il medico Neuroradiologo dell’Annunziata e consigliere – è fondamentale superare le appartenenze politiche e costruire convergenze nell’interesse esclusivo della comunità ».

«In un momento in cui il sistema sanitario locale affronta sfide sempre più complesse – dichiara Galassi – è urgente che il Comune di Rende si faccia promotore di un confronto stabile e strutturato tra istituzioni, operatori sanitari, Università della Calabria, cittadini e associazioni di settore. La proposta di un tavolo permanente nasce dalla necessità di dare continuità al dialogo sulla sanità di prossimità, monitorare criticità e promuovere azioni condivise per il rafforzamento dei servizi sul territorio».

La consigliera chiede che l’Amministrazione si pronunci ufficialmente sull’argomento, auspicando una presa di posizione favorevole già nella prossima seduta consiliare. «Non si tratta di un atto simbolico, ma di un primo passo concreto verso una governance più partecipata e vicina ai bisogni reali della comunità rendese», sottolinea Galassi. Il tavolo proposto avrebbe infatti l’obiettivo periodico di analizzare criticità esistenti, avanzare proposte operative e favorire il raccordo tra enti locali, Azienda sanitaria, Universitá della Calabria e terzo settore, in una logica di ascolto e corresponsabilità istituzionale.