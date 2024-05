Rende: stage di clownterapia sotto il tendone, con l’associazione cosentina Circoncolo

RENDE – Domani mattina dalle 11, in via Mosca a Rende è in programma lo stage formativo gratuito, aperto al pubblico, che si svolgerà sotto il tendone del Circo L. Togni in via Mosca a Rende. L’evento coinvolgerà i volontari dell’Associazione “Circoncolo” di Cosenza impegnati a sostegno dei degenti presso gli ospedali della zona.

Lo stage verterà sulle arti circensi ed in particolare sulla clownterapia sotto la guida del clown di Casa Togni, Lelè. I cittadini sono invitati a partecipare, sia per prendere parte allo stage che come spettatori. L’evento è promosso nell’ambito delle iniziative di carattere sociale che il Circo organizza nelle città in cui è ospitato, in stretta collaborazione con associazioni ed istituzioni locali.