Rende sperimenta lo spazzamento automatizzato: i primi interventi lunedì 22 settembre

RENDE – Il Comune di Rende si prepara a una nuova fase nella gestione della pulizia urbana. A partire da lunedì 22 settembre, infatti, la società Rende Servizi darà inizio, in via sperimentale, ad un progetto di spazzamento automatizzato in alcune delle principali aree cittadine.

Spazzamento automatizzato: le zone di Rende interessate

Gli interventi interesseranno piazza Nicolas Green, piazza Italia a Villaggio Europa, piazza Matteotti, piazza Borsellino, piazza Madonna di Lourdes e le strade principali del Centro Storico. L’obiettivo è testare l’efficacia del servizio e valutarne l’impatto sul miglioramento del decoro urbano.

Se la sperimentazione darà esito positivo, l’Amministrazione comunale comunicherà un calendario ufficiale degli interventi, che saranno comunque giornalieri e riguarderanno progressivamente ulteriori zone del territorio.

«L’Amministrazione Comunale di Rende continua nel suo impegno per il ripristino delle migliori condizioni di pulizia e decoro urbano», si legge nella nota diffusa dall’Ente.