Rende: spaccia eroina mentre è ai domiciliari, in casa un market della droga

RENDE – L’attività di controllo, antidroga dei carabinieri di Rende, ha consentito di raccogliere elementi concreti per lo spaccio di eroina commessi da un 29enne, B.E. che agli arresti domiciliari aveva messo in piedi un vero e proprio market della droga. I carabinieri, in una zona frequentata da studenti Universitari, hanno identificato diversi soggetti all’uscita del palazzo in questione, rinvenendo e sequestrando le dosi appena acquistate. Per questo il giovane dai domiciliari è stato trasferito in carcere.

Nel “weekend sicuro”, altre quattro persone sono state fermate e trovate in possesso di “eroina” e “cocaina”, per uso personale, e pertanto segnalati alla Prefettura di Cosenza.