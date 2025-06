Rende: sorpreso a scaricare rifiuti speciali nei pressi della caserma dei carabinieri, denunciato pregiudicato cosentino

- Advertisement -

RENDE – Nella giornata di ieri, i Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Rende hanno sorpreso un uomo, residente nel comune di Cosenza e già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia ambientale, mentre scaricava abusivamente rifiuti speciali in contrada Santa Rosa, proprio nei pressi del locale comando dell’Arma. L’attività illecita non è passata inosservata ai militari, che sono prontamente intervenuti, bloccando l’uomo e constatando la natura del materiale scaricato: si trattava infatti di circa 300 chilogrammi di plastica e gomme, rifiuti classificati come speciali ai sensi della normativa vigente.

Il soggetto è stato immediatamente deferito all’Autorità Giudiziaria per violazioni in materia ambientale, ma non solo: è stato anche segnalato al magistrato di sorveglianza per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla sua attuale posizione penale, aggravando ulteriormente la sua situazione.

Il veicolo utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti è stato sottoposto a sequestro penale mentre i rifiuti recuperati sono stati presi in carico dalla ditta “Calabria Maceri S.p.A.”. Quest’ultima ha provveduto a catalogare e quantificare il materiale, che, come accertato, ammontava a 300 kg di plastica e gomme. L’intero carico è stato posto sotto sequestro, in attesa del decreto di distruzione da parte dell’Autorità Giudiziaria.