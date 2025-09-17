HomeArea Urbana

Rende, Sorical lancia la campagna per mettersi in regola con l’acqua e non ricevere sanzioni

L’iniziativa prevede importanti agevolazioni per chi decide di mettersi in regola beneficiando di contrattualizzazione dell’utenza senza sanzioni

S.M.
RENDE (CS) – Sorical, Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato in Calabria, in collaborazione con il Comune di Rende, ha avviato una procedura straordinaria per consentire agli utenti che usufruiscono del servizio idrico senza contratto di regolarizzare la propria posizione. L’iniziativa, che si estende per 12 mesi a partire dal subentro di Sorical nella gestione operativa del Comune, prevede importanti agevolazioni per chi decide di mettersi in regola.

Chi aderisce potrà beneficiare della contrattualizzazione dell’utenza senza sanzioni, della disapplicazione delle penalità previste dall’articolo 34 del Regolamento SII nei casi non aggravati e del pagamento dei consumi stimati con una maggiorazione del 20%, calcolati sulla base dei consumi medi reali rilevati nei sei mesi successivi all’installazione del misuratore.

“La campagna straordinaria ha l’obiettivo di eliminare progressivamente i prelievi abusivi e tutelare l’interesse collettivo, garantendo la corretta fruizione della risorsa idrica – si legge in una nota di Sorical –. Invitiamo tutti gli utenti senza contratto attivo a regolarizzare la propria posizione entro i termini previsti, evitando così conseguenze legali e amministrative”.

In caso di mancata adesione, infatti, il prelievo sarà considerato abusivo e Sorical potrà attivare misure rigorose, tra cui:

  • Interruzione immediata del prelievo tramite rimozione dell’allaccio abusivo;

  • Denuncia all’Autorità Giudiziaria per furto d’acqua e/o scarico illecito;

  • Addebito dei corrispettivi per condotte fraudolente, da 500 a 1.135 euro più IVA, come previsto dal Regolamento SII;

  • Eventuale richiesta risarcitoria aggiuntiva, secondo quanto stabilito dal giudice.

Per facilitare la regolarizzazione, Sorical mette a disposizione un modello di richiesta scaricabile, con cui gli utenti potranno attivare la procedura in maniera semplice e trasparente. Con questa iniziativa, Sorical mira a garantire un servizio idrico più equo e sostenibile, riducendo gli abusi e promuovendo la legalità nella fruizione della risorsa.

