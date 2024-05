Rende: si è spento Egidio Chiappetta, Manna «un pezzo importante di storia della città»

RENDE – E’ scomparso all’età di 96 anni, Egidio Chiappetta, fondatore dell’omonimo gruppo da anni nel settore della vendita di autovetture. “Se ne va un pezzo importante di storia della nostra città”. A dirlo è il sindaco sospeso di Rende, Marcello Manna, che ha espresso cordoglio per la scomparsa di “un uomo che con saggezza ha saputo come pochi investire con lungimiranza sul nostro territorio e tramandare una passione mai sopita ai suoi figli e nipoti”.

“Una passione, quella per i motori, che ha trasformato in opportunità anche per chi ha lavorato al suo fianco. Rende oggi perde uno dei suoi più illustri cittadini, la Calabria uno degli imprenditori che più hanno dato lustro a questa regione. Ai suoi cari vadano le nostre più sentite condoglianze e l’abbraccio di questa città. Che la terra gli sia lieve”.

Anche la redazione di Quicosenza esprime le più sincere e sentite condoglianze.