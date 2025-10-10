Area UrbanaRende

Rende: settimana Nazionale della Protezione Civile, Bernini: «oltre un miliardo e mezzo per la ricerca»

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della gestione dei rischi naturali

RENDE – “Un miliardo e mezzo circa, di cui 436 milioni destinati al Fondo Italiano per la Scienza e 90 milioni per le infrastrutture: sono le risorse messe a disposizione per la ricerca a supporto della Protezione Civile. Si tratta di un finanziamento aumentato di 336 milioni rispetto allo scorso anno”.

Lo ha dichiarato il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, durante la sua visita all’Università della Calabria, in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile e della Giornata Internazionale per la Riduzione del Rischio dei Disastri. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della gestione dei rischi naturali.

Il ministro ha sottolineato come le università svolgano un ruolo fondamentale nel campo della ricerca e della prevenzione, evidenziando che l’UniCal è tra gli atenei più attrezzati e attivi in questo ambito. L’Università della Calabria – ha proseguito il ministro – nasce come l’università del Mediterraneo, quindi strategicamente ha la capacità di unire tecnologia e umanesimo, e di saper fare grande italiano sotto il profilo della ricerca e dello sviluppo delle tecnologie innovative”.

 

 

