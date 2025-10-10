Rende: riattivato (e operativo) l’impianto semaforico all’uscita del tunnel del Metropolis

- Advertisement -

RENDE – Doveva essere attivato nell’ultimo fine settimana di settembre, è entrato in funzione in questo week-end (è già operativo) e si occuperà di regolare il traffico all’intersezione tra via Lenin, via Torino, via Genova e via Rotella, teatro di numerosi incidenti stradali.

Operativo l’impianto semaforo all’uscita del tunnel del Metropolis

Paliamo dell’impianto semaforico all’uscita del tunnel che passa sotto il Centro Commerciale Metropolis di Rende, rimasto fuori servizio per oltre 10 anni. La riattivazione è stata decisa con apposita ordinanza del Comune di Rende che ha disposto il funzionamento durante tutto il giorno in modalità “automatico a tempi fissi”, mentre nelle ore notturne (dalle 23:00 alle 7:00) sarà attivo il giallo lampeggiante.

Limite di di 30 km/h su tutte le strade che convergono all’incrocio

Per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni, l’ordinanza prevede anche un limite massimo di velocità di 30 km/h su tutte le strade che convergono nell’incrocio, per un tratto di 150 metri in avvicinamento e l’installazione della segnaletica verticale di preavviso. È inoltre vietata la sosta in prossimità delle lanterne semaforiche e della segnaletica, per non comprometterne la visibilità.