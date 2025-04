- Advertisement -

RENDE – Era da poco passata l’una e mezza di notte quando, prima all’interno di un locale e poi fuori dallo stesso, è scoppiata una violenta rissa che ha coinvolto alcuni giovani ed ha portato al ferimento di almeno tre di loro, costretti a fra ricorso alle cure dei sanitari. Uno un particolare in condizioni più gravi si trova ricoverato all’Annunziata mentre le altre due persone sono state medicate al Pronto Soccorso. È accaduto tutto in un locale situato in via Rossini una delle zone della movida di Rende dove spesso molti giovani si ritrovano la sera.

Urla, spintoni e poi le botte all’esterno, che hanno allarmato anche i residenti che hanno avvertito le forze dell’ordine. Sul posto sono giunte le volanti della polizia raggiunte poco dopo anche da due ambulanze del 118. Mentre venivano soccorsi i feriti gli agenti hanno identificato alcune delle persone presenti e avviato le indagini mentre altre persone si sono dileguate all’arrivo degli agenti. Saranno probabilmente acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per accertare con esattezza quanto accaduto e le responsabilità.