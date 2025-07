Rende: scoperto un cantiere abusivo sulla SS 107: sequestrata l’area e una betoniera

- Advertisement -

RENDE – Nella giornata di ieri i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Rende, durante un normale servizio di pattugliamento lungo la Strada Statale 107, all’altezza di una nota sala ricevimenti hanno notato alcuni operai impegnati in lavori edili a bordo strada. Insospettiti, hanno deciso di procedere a un controllo, accertando che i lavori erano totalmente privi di autorizzazioni. L’area interessata, di proprietà privata, presentava interventi di riempimento del terreno e l’installazione abusiva di una trave in ferro, predisposta per un cancello.

Durante il sopralluogo è emersa anche la presenza di rifiuti speciali, riconducibili alle attività in corso, gettati senza alcuna regolare procedura di smaltimento. Di conseguenza, i committenti dei lavori sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per realizzazione di opere edilizie senza titolo abilitativo e gestione illecita di rifiuti. L’intera area è stata posta sotto sequestro e anche la betoniera, trovata sul posto mentre scaricava cemento. Sul luogo sono intervenuti anche personale dell’ufficio tecnico comunale e agenti della polizia locale di Rende per ulteriori accertamenti sull’estensione e la natura degli interventi. Inoltre, sono in corso verifiche in merito alla posizione contrattuale degli operai presenti sul posto.