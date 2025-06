Rende, scontro sulla statale 107 nei pressi del Campus: traffico in tilt e lunghe code

- Advertisement -

RENDE (CS) – Mattinata di disagi sulla Statale 107 Silana-Crotonese, dove un incidente ha paralizzato la circolazione nei pressi del Campus universitario dell’Unical a Rende. Il sinistro si è verificato in un tratto particolarmente trafficato, causando rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.

Secondo quanto si apprende, due veicoli sarebbero rimasti coinvolti in uno scontro le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Rende, che hanno provveduto a gestire la viabilità e a effettuare i rilievi del caso. Presente anche un equipaggio del 118, giunto con un’ambulanza per prestare soccorso alle persone coinvolte. Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti, ma non ci sarebbero feriti gravi. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti per tutta la durata degli interventi, con automobilisti costretti a lunghi tempi di attesa.