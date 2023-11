Rende, scontro frontale a contrada Cutura sulla Statale 107: interviene l’ambulanza. Traffico in tilt

RENDE (CS) – Incidente stradale a contrada Cutura di Rende, qualche metro dopo il centro commerciale ‘Campus’, in direzione Cosenza. Per cause in corso di accertamento, due autovetture, una Peugeot 206 e un Opel Agila vecchio tipo, si sono scontrate frontalmente. Sul posto l’ambulanza per prestare le prime cure sanitarie e i carabinieri per i rilievi del caso. Al momento si registrano lunghe code in direzione Paola. Gli operatori Anas sono a lavoro per ripristinare la viabilità.

