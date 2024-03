Rende, scompare la figlia di Sandro Principe. Il cordoglio della politica

RENDE (CS) – In queste ore la comunità di Rende e la politica calabrese si stringono attorno all’onorevole Sandro Principe per la scomparsa prematura della figlia Rosa Maria, avvenuta ieri sera.

“In questo momento di profonda sofferenza, condividiamo il dolore della famiglia Principe-Greco per la prematura perdita della adorata figlia Rosa Maria”. Così scrive in una nota la Giunta e la maggioranza tutta di Rende che esprime “profondo cordoglio. La sua dipartita rappresenta una devastante assenza non solo per coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla, ma anche per l’intera comunità di Rende.

Il ricordo luminoso di una giovane donna e madre, che ha vissuto intensamente i pochi anni a lei concessi, sarà eternamente impresso nei cuori della nostra comunità. In questo momento di lutto, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e offriamo la nostra vicinanza. La terra le sia lieve e il suo passaggio sia da imperitura guida ai suoi cari”.

PD Calabria: “non esistono parole adatte in momenti come questi”

“Esprimo il mio più sentito cordoglio e la mia vicinanza a Sandro Principe e alla sua famiglia, chiamati ad affrontare una durissima prova. Non esistono parole adatte in momenti come questi e ha senso soltanto stringersi intorno all’amico Sandro e alla sua famiglia. Ho avuto modo di conoscere Rosa Maria qualche anno fa, abitando anche io a Rende, e mi colpì subito la sua umanità e il grande attaccamento al suo papà in un momento difficile per Sandro”.

Queste le parole di Mimmo Bevacqua dopo il grave lutto che ha colpito la famiglia Principe al quale va la vicinanza dell’intero gruppo del Pd in Consiglio regionale del quale ha fatto parte per lunghi anni, guidandolo anche da capogruppo.

“Sandro che è stato un esempio per tutti i calabresi che si sono affacciati alla politica negli ultimi anni, ha rappresentato anche per il nostro partito un sicuro punto di riferimento. Sono certo – conclude Bevacqua – che troverà la forza d’animo necessaria anche per affrontare un momento duro come questo e che non meritava. Arrivi a lui, a sua moglie e all’intera sua famiglia il cordoglio del gruppo del Pd e il nostro più profondo affetto”.

M5S Calabria: “momento di profonda tristezza”

“Gli iscritti al Gruppo Territoriale di Rende, la coordinatrice calabrese del Movimento 5 Stelle, Anna Laura Orrico, e il capogruppo del M5S in Consiglio Regionale, Davide Tavernise, si uniscono al cordoglio di tutta la comunità rendese per la prematura scomparsa della figlia di Sandro Principe”. Così in una nota gli esponenti pentastellati che esprimono “sentite condoglianze alla famiglia, in questo momento di profonda tristezza”. Così dichiara Anna Laura Orrico – Deputata e coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, Davide Tavernise – Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale e gli iscritti al Gruppo Territoriale di Rende.