Rende: Rossella Gallo «servono strade sicure, manutenzione continua e una visione moderna della mobilità»

RENDE – “Non è più tollerabile che la manutenzione delle strade venga considerata un’eccezione e non la regola. A Rende, ogni giorno cittadini e cittadine convivono con buche, segnaletica carente, marciapiedi impraticabili e collegamenti inefficienti. È tempo di voltare pagina e mettere al centro della politica urbana la manutenzione ordinaria e una nuova visione della mobilità”. Sono le parole di Rossella Gallo, candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista e Avs, che parla di “anni di interventi emergenziali e sviluppo edilizio incontrollato”, che hanno portato “a un degrado progressivo della rete viaria, rendendo Rende una città difficile da vivere, soprattutto per le persone più fragili”.

La proposta: pedoni, ciclisti, persone con disabilità devono circolare in sicurezza

“Non si limita alla semplice manutenzione, ma parte da un concetto chiaro: studio, progettazione, realizzazione e controllo. È ora di uscire dalla logica dei rattoppi e costruire una rete stradale coerente, moderna e funzionale che colleghi davvero le frazioni, le periferie, il centro storico e le aree produttive”.

Il programma della nostra coalizione per Rende prevede un ripensamento dell’intero sistema viario, partendo dal potenziamento degli assi est-ovest, oggi praticamente assenti. Particolare attenzione verrà posta alla cosiddetta “mobilità attiva”: pedoni, ciclisti, persone con disabilità devono poter circolare in sicurezza. Ogni intervento, dalla manutenzione di una buca alla costruzione di nuove arterie, dovrà tener conto di percorsi sicuri, accessibili e protetti.

“La commistione tra traffico pesante e utenze deboli non può più essere ignorata. Serve una nuova distribuzione del traffico merci che protegga i cittadini e supporti le imprese, sfruttando soluzioni rapide e intelligenti, anche a partire dalla razionalizzazione della segnaletica e della viabilità nelle zone critiche come le uscite dalla zona industriale”.

Infine, la candidata a sindaca propone il collegamento dei viali Cecchino e Carolina Principe con Giacomo Mancini, oggi interrotti sul confine tra Rende e Cosenza. “È assurdo che una linea amministrativa blocchi la continuità urbana. La mobilità deve unire, non dividere. E noi siamo qui per unire, non per separare”.