Rende, rogo distrugge automezzi e attrezzature a contrada Lecco: danni per 200 mila euro

COSENZA – Due camion sono stati dati alle fiamme nella zona industriale di Rende. Al momento si indaga su più fronti ma restano pochi i dubbi sul fatto che l’incendio sia di natura dolosa. La sede dell’azienda catanzarese è in contrada Lecco a Rende. L’incendio ha distrutto attrezzature e mezzi per il valore di circa 200 mila euro. La vicenda è accaduta attorno alle 23 nella zona industriale. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza.

All’indomani dell’episodio i titolari della Gifra SRL: “fare imprenditoria in Calabria significa assumersi grossi rischi, ma questo non significa poter giustificare atti del genere a danno di un’azienda (e quindi di persone) che lavorano da anni con impegno e sacrificio per poter mandare avanti un’idea di azienda pulita, professionale e all’avanguardia. Quello che è accaduto – scrive amareggiata l’azienda su Facebook – riguarda noi ma riguarda anche tutto il sistema imprenditoriale calabrese che da anni è afflitto da questa macchia nera di crudeltà e malvivenza dalla quale sembra impossibile liberarci. Detto questo, l’amarezza è tanta. Ma noi non butteremo via tutto il lavoro e i sacrifici degli ultimi anni e non ci lasceremo intimidire. Ci siamo già mobilitati – conclude l’azienda- affinché giustizia sia fatta. E ci teniamo a sottolineare che presto le macchine verranno sostituite e che il nostro lavoro continuerà normalmente affinché la nostra clientela possa continuare ad usufruire dei nostri servizi senza problemi.