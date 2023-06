Rende, riunione tra maggioranza e giunta: «doveroso portare a termine i progetti»

RENDE (CS) – Incontro oggi pomeriggio a Rende tra i consiglieri di maggioranza e la giunta. La riunione, indetta per fare il punto sullo stato dell’arte della amministrazione comunale, è stata occasione per ribadire l’importanza di proseguire, in maniera convinta e con rinnovato impegno verso la città, nelle azioni fattive per rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, dimostrando capacità subitanea di rispondere alle loro istanze.

A tal proposito la giunta ha ricordato come: “in questo particolare momento sia necessario l’apporto da parte di tutte le consigliere e i consiglieri di maggioranza, ognuno per le proprie specifiche competenze, in vista dei tanti obiettivi che si vanno concretizzando e che permetteranno alla nostra città di continuare ad essere modello virtuoso e punto di riferimento per l’intera regione. Rende, dato questo in controtendenza, è tra le città più prosperose del sud d’Italia: la crescita economica, sociale, culturale, nonostante la crisi pandemica, è stata sempre crescente in questi anni”.

“Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro collettivo: a metà giugno partiranno i lavori di efficientamento energetico che interesseranno tutta la città, saranno realizzati i lavori necessari a rendere il parco Robinson il parco inclusivo più grande d’Europa, Palazzo Basile al centro storico diventerà hub e spazio di co-working, l’area dell’ex marchesino diventerà centro degli sport polivalenti con particolare attenzione alle attività paralimpiche tra i più grandi del meridione, si sta per realizzare un centro per l’autismo e un asilo comunale all’avanguardia. Sono solo alcune delle attività in essere, per questo è importante, ora più che mai, essere uniti e lavorare per il bene comune della nostra città”, si conclude la nota.